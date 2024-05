Griezmann Atlete popeljal v Ligo prvakov: 'To je higienski minimum'

Antoine Griezmann je v predmestju Madrida v prvem polčasu zadel v polno v 27. in 42. minuti. Najprej je izkoristil podajo argentinskega vezista Rodriga, nato pa še Brazilca Samuela Line. Zmago je v drugem polčasu potrdil še z zadetkom v 51. minuti. Po tekmi Griezmann ni skrival zadovoljstva nad dejstvom, da je s hat-trickom svojemu moštvu ponovno zagotovil nastop v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. "To, da se nam je tolikokrat uspelo uvrstiti v ligo prvakov, je vsekakor nekaj, kar moramo ceniti. To je bil, če se tako izrazim, higienski minimum za to ekipo. Toda ob igralcih in trenerju, ki ga imamo, je to nekaj, kar enostavno moramo narediti," je za AFP po dvoboju dejal Griezmann. V vratih Madridčanov je vso tekmo branil Jan Oblak.