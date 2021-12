Griezmann: Zaslužili smo si ta poljub sreče

Razplet v tej skupini je postregel z dramo in preobrati. Milan je proti rezervistom iz Liverpoola, od najboljše postave so igrali le Alisson Becker, Sadio Mane in Mohamed Salah , v 29. minuti prek Fikaya Tomorija po kotu povedel in si priigral upanje, da bi napredoval, toda še v prvem polčasu je stadion utišal Salah, Divock Origi pa je v drugem po veliki napaki Tomorija dokončno spravil domače navijače v žalost.

V Portu je Atletico v prvem polčasu visel, reševal ga je tudi Jan Oblak, Antoine Griezmann pa je v 56. minuti z dobro reakcijo ob levi vratnici spravil v delirij gostujoče navijače. Tekma je bila nervozna, nogometaši so si nekajkrat skočili v lase, zaradi udarca tekmeca je bil najprej izključen gostujoči igralec Yannick Carrasco, nato pa si je zaradi podobnega prekrška predčasno pot v slačilnico prislužil še domači igralec Wendell. Porto je po zaostanku vse sile preusmeril v napad, a Španci so ga za to kaznovali in še dvakrat v polno zadeli iz protinapada. Za kozmetičen popravek je Porto poskrbel v sodniškem dodatku, ko je izkoristil najstrožjo kazen. Pokazali smo, da smo najboljši takrat, ko je treba. Zavedali smo se, kako težko delo nas čaka in povrhu nismo bili odvisni zgolj sami od sebe," je po tekmi na Portugalskem za madridski AS razpredal Griezmann in konkretno (po)hvalil soigralce. "Odigrati tako dober drugi polčas ni mala stvar. Sploh, ker ti teče voda v grlo in moraš nujno zmagati. Takrat je najtežje. Uspeli smo v svoji nameri in zaslužili smo si ta poljub sreče, ki je prišel v obliki zmage Liverpoola proti Milanu," je bil realen Francoz v vrstah Atletov, ki so si tako priborili izločilne boje kje bodo prav gotovo trd oreh vsem.