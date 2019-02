Griezmann bo veliki adut Atletov proti Juvetu: 'Pričakujem taktičen boj na obeh tekmah'

Prvo tekmo osmine finala Lige prvakov med madridskim Atleticom in torinskim Juventusom bomo v sredo od 20.45 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Leto 2018 je bilo za 175 centimetrov visokega napadalca eno najplodnejših: s Francijo je osvojil naslov svetovnih prvakov, z Atleticom pa je dvignil v zrak dve evropski lovoriki: za uspeh v Ligi Evropa in v superpokalu po sladki zmagi nad Realom. Poleg tega je lani podaljšal pogodbo z madridskim klubom vse do leta 23 in kot navaja francoski L'Equipe je Griezmann z mesečno plačo nekaj več kot tri milijone evrov tretji najbolje plačani nogometaš na svetu, pred njim sta leLionel Messi in Cristiano Ronaldo. Pri 27-ih letih je s 129 goli že rekorder na Atleticovivečni lestvici, v tej sezoni Lige prvakov jih je Francoz v skupinskem delu dosegel 4. A zdaj prihaja del tekmovanja med elito, ko bodo njegovi goli še bolj dragoceni - prva ovira v izločilnih bojih je torinski Juventus.