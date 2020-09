Grki in Rusi pred odločilnim dvobojem v Solunu: Nihče ni v prednosti, odločale bodo malenkosti

Bil je tudi član grške reprezentance, ki je v ljubljanskih Stožicah na uvodni tekmi lige narodov v skupini 3 lige C igrala neodločeno 0:0 s Slovenijo. Ob odsotnosti pomembnega moža so grški prvaki (tesno) izgubili prvi dvoboj z ruskimi podprvaki (1:2), a imajo pred nocojšnjo tekmo v Solunu zelo aktiven rezultat in najmanj enakovredne možnosti za preboj med elito kot Rusi. "Pred povratno tekmo so možnosti enake za oba kluba. Nikomur ne bi dajal prednosti. Vedeli smo, da se bo vse odločalo v Solunu, ne glede na rezultat s prve tekme. Pripravljeni smo na boj do zadnjega diha," je za uradno stran Uefe povedal trener ruske ekipe Murad Musaev. Da je še vse odprto in imata tekmeca skorajda povsem enake možnosti za napredek, se strinja tudi strateg grškega prvaka Portugalec Abel Ferreira."Zelo spoštujemo nasprotnika, vemo, da bodo odločale malenkosti. Krasnodar je izjemno dobra napadalna ekipa, ki ima veliko ofenzivnih rešitev in še več individualne kakovosti. Nikakor ne bomo igrali brezglavo, saj je rezultat takšen, da nas lahko v želeno Ligo prvakov odpelje že en sam gol. Moramo biti potrpežljivi in predvsem narediti vse, da ne prejmemo zadetka. Mislim, da bo odločilno vlogo odigrala naša obramba,"je prepričan 42-letni strokovnjak.

Izid, povratna tekma, play-off Lige prvakov:

PAOK - Krasnodar 1:2*



*izid prve tekme