Liga prvakov

Grozen večer vratarja Tottenhama, dve napaki, trije prejeti goli in menjava

Madrid, 10. 03. 2026 22.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
thumbnail

Tottenham se v domači Premier League bori za obstanek v prvi angleški ligi. V vmesnem času pa so Londončani morali odleteti v Madrid, kjer jih je Atletico Jana Oblaka zlahka premagal z izidom 5:2. A visoka zmaga španskega kluba v sredo ne bo glavna tema pogovorov med ljubitelji nogometa. Tragični junak Tottenhama je bil debitant v Ligi prvakov vratar Antonin Kinsky, ki je tekmo, ki je nikoli ne bo pozabil, zapustil že po 17. minutah igre.

Pri prvem zadetku Atletica je Čeh že v šesti minuti naredil veliko napako, ki jo je kaznoval Marcos Llorente. Osem minut pozneje ga je po napaki njegovih soigralcev v obrambi premagal Antoine Griezmann, "vrhunec" večera pa je Antonin Kinsky doživel v 15. minuti.

Po podaji soigralca je ob poskusu podaje zgrešil žogo, Julian Alvarez je prišel do nje in še preden jo je Argentinec pospremil v gol, je Čeh ležal na tleh, z glavo v rokah. Po mislih mu je letelo marsikaj, morda pa se je bal tudi za vratarja izjemno ponižujoče poteze trenerja. Igor Tudor ni več mogel stoično spremljati poteze Čeha in sprejel je drastično odločitev.

Antonin Kinsky obračuna z Atleticom zagotovo nikoli ne bo pozabil
FOTO: AP

V igro je vstopil na tej tekmi rezervni vratar Vicario, Kinskyja pa so Tudorjevi pomočniki tolažili na poti v slačilnico. Tudi Vicario sprva ni bil veliko bolj uspešen od soigralca, saj je prejel zadetek, ko ga je premagal branilec Robin Le Normand.

Preberi še Yamal v zadnji minuti utišal navijače Newcastla in Barci prinesel remi

Tottenham se je nato vendarle vsaj malo pobral, saj je Pedro Porro v 26. minuti znižal izid na 4:1. Alvarez je v 55. minuti povišal prednost Atletica na 5:1, Dominic Solanke pa je v 76. minuti zabil za končni izid 5:2.

