Grozen večer vratarja Tottenhama, dve napaki, trije prejeti goli in menjava

Pri prvem zadetku Atletica je Čeh že v šesti minuti naredil veliko napako, ki jo je kaznoval Marcos Llorente. Osem minut pozneje ga je po napaki njegovih soigralcev v obrambi premagal Antoine Griezmann, "vrhunec" večera pa je Antonin Kinsky doživel v 15. minuti.

Po podaji soigralca je ob poskusu podaje zgrešil žogo, Julian Alvarez je prišel do nje in še preden jo je Argentinec pospremil v gol, je Čeh ležal na tleh, z glavo v rokah. Po mislih mu je letelo marsikaj, morda pa se je bal tudi za vratarja izjemno ponižujoče poteze trenerja. Igor Tudor ni več mogel stoično spremljati poteze Čeha in sprejel je drastično odločitev.

Antonin Kinsky obračuna z Atleticom zagotovo nikoli ne bo pozabil FOTO: AP

V igro je vstopil na tej tekmi rezervni vratar Vicario, Kinskyja pa so Tudorjevi pomočniki tolažili na poti v slačilnico. Tudi Vicario sprva ni bil veliko bolj uspešen od soigralca, saj je prejel zadetek, ko ga je premagal branilec Robin Le Normand.