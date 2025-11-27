Grozijo mu s smrtjo, zato se je 'oborožil' z dobermanom za 30.000 funtov

Napadalec Liverpoola, Šved Alexander Isak, je po številnih grožnjah, vključno s smrtjo, ki jih je prejel od navijačev svojega nekdanjega kluba Newcastla, za 30.000 funtov (34.000 evrov) kupil dobermana, izurjenega za obrambo.

Alexander Isak FOTO: Profimedia icon-expand

Kot se spodobi za čistokrvnega psa te pasme, je "fascinantna zver, tako obrambna kot družabna", je psa opisalo podjetje, ki ga je prodalo nogometašu. Časnik Svenska Dagbladet je komentiral, da je "Isak očitno ponorel, saj je njegov doberman stal štirikrat več kot izurjen pes švedske policije."

Alexander Isak je v zadnjih tednih prejel številne grožnje britanskih navijačev po prestopu v Liverpool za rekordnih 125 milijonov funtov oziroma 142 milijonov evrov, pa tudi grožnje švedskih navijačev po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026, v katerih je Švedska zasedla zadnje mesto v slovenski skupini z vsega dvema točkama.

Alexander Isak FOTO: liverpoolfc.com icon-expand

Časnik Aftonbladet piše, da so švedski navijači za neuspeh krivili prav neučinkovitost Isaka, ki da se obnaša kot primadona. V Angliji pa mediji trdijo, da je Šved največja polomija v ligi in da je z letno plačo 13 milijonov funtov v Liverpoolu občutno precenjen.