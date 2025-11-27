Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Grozijo mu s smrtjo, zato se je 'oborožil' z dobermanom za 30.000 funtov

Liverpool, 27. 11. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Napadalec Liverpoola, Šved Alexander Isak, je po številnih grožnjah, vključno s smrtjo, ki jih je prejel od navijačev svojega nekdanjega kluba Newcastla, za 30.000 funtov (34.000 evrov) kupil dobermana, izurjenega za obrambo.

Alexander Isak
Alexander Isak FOTO: Profimedia

Kot se spodobi za čistokrvnega psa te pasme, je "fascinantna zver, tako obrambna kot družabna", je psa opisalo podjetje, ki ga je prodalo nogometašu. Časnik Svenska Dagbladet je komentiral, da je "Isak očitno ponorel, saj je njegov doberman stal štirikrat več kot izurjen pes švedske policije."

Preberi še Ugibanj je konec, zvezdnika Isak in Gyokeres prihajata v Stožice

Alexander Isak je v zadnjih tednih prejel številne grožnje britanskih navijačev po prestopu v Liverpool za rekordnih 125 milijonov funtov oziroma 142 milijonov evrov, pa tudi grožnje švedskih navijačev po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026, v katerih je Švedska zasedla zadnje mesto v slovenski skupini z vsega dvema točkama.

Alexander Isak
Alexander Isak FOTO: liverpoolfc.com

Časnik Aftonbladet piše, da so švedski navijači za neuspeh krivili prav neučinkovitost Isaka, ki da se obnaša kot primadona. V Angliji pa mediji trdijo, da je Šved največja polomija v ligi in da je z letno plačo 13 milijonov funtov v Liverpoolu občutno precenjen.

Preberi še 54-letnik priznal, da je namerno zapeljal v množico navijačev

S po šestimi zmagami in porazu je Liverpool trenutno le na 12. mestu razpredelnice premier lige. Slabo gre Liverpoolu tudi v ligi prvakov, kjer je v sredo doma izgubil s PSV Eindhovnom z 1:4 in je po treh zmagah in dveh porazih na 13. mestu.

nogomet isdak doberman
Naslednji članek

Vse na enem mestu: vrhunci sredinih tekem Lige prvakov

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sinjebradec
27. 11. 2025 09.08
kaj si pa domišlja ta model?da ga bo en doberman lahko ubranil?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363