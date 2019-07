Guardiola se pritožuje zaradi razmer na Kitajskem

Španski nogometni strokovnjak Pep Guardiolana klopi Manchester Cityja se z moštvom na novo sezono pripravlja na Kitajskem. A je nad pripravami vse prej kot navdušen. "Gre za preživetje," frustracij ni skrival Katalonec. Zadnji zmagovalci Premier league so na Kitajsko prišlo dva dni kasneje, kot so sprva predvideli, zdaj pa se igralci borijo z visokimi temperaturami, privajanjem na drug časovni pas in številnimi promocijskimi obveznostmi, ob tem pa morajo trenirati in igrati pripravljalne tekme. Klubi, ki gostujejo v Aziji, za to dobijo dobro plačilo, poleg tega pa je vse skupaj povezano s prepoznavnostjo kluba in predvsem prodajo klubskih izdelkov (majice, dresi, športna obutev, kape, itd).