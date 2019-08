Guardiola: Premier League je pomembnejša od Lige prvakov

Manchester City je "pobral" štiri lovorike v minuli sezoni (angleški superpokal, FA pokal in ligaški pokal in naslov državnega prvaka), praktično vse, razen Uefine Lige prvakov. V novi sezoni so dodali še en pokal, znova so osvojili domačo superpokalno lovoriko, v finalu so po enajstmetrovkah premagali Liverpool .

Dirigent Cityjega "ansambla" je Pep Guardiola, ki je veliko lovorik osvajal tudi v preteklosti, z Barcelono in tudi Bayernom, še preden je odšel na Otok. Za 48-letnega trenerja ostaja največji izziv in nagrada za delo skozi sezono naslov v Premier League, ki je pomembnejši tudi od Lige prvakov. Kar presenetljivo, ker bi se glede prestiža in izziva marsikateri trener zanesljivo odločil drugače, Španec pa pravi: "Liga prvakov je pomembno tekmovanje, težko ga je osvojiti. Vendar ne želim oditi v igralnico in zakockati vse kar imam v žepu za sedem tekem. Tega ne želim storiti. Na eni ali dveh tekmah se lahko zgodi marsikaj, zmagati v Ligi prvakov je res komplicirano, en centimeter nedovoljenega položaja ali pa ne, sodniki, poškodbe."

"Takoj bi podpisal, da ponovimo, kar smo dosegli v prejšnji sezoni. Da ne osvojimo Ligo prvakov in spet dobimo štiri lovorike. Želim biti zadovoljen 11 mesecev, Premier League me osrečuje. Ko zmagujem, sem srečen še nekaj dni zatem, boljše se počutim, bolje delam z igralci, to mi dajejo uspehi. In sedaj naj čakam do februarja, da odigram sedem tekem in vse stavim na eno karto? Iz mojega vidika je to preveč tvegano. Moraš uravnotežiti vse skupaj, da ohraniš moštvo pri zdravju, zato se osredotočimo na Premier League, ki je najpomembnejša stvar, lokalno tekmovanje je na sporedu vsak konec tedna," je za časnik The Guardian svoj pogled pojasnil Guardiola.