Guardiola: Moštvo mora osvajati lovorike, zato so mladi na stranskem tiru

Po reprezentančnem premoru bo znova na sporedu Liga prvakov, v 3. krogu skupinskega dela bo Manchester City gostil Atalanto Josipa Iličića (prenos na Kanalu A in VOYO). City je v skupini C zabeležil dve zmagi, v gosteh pri Šahtarju in doma proti zagrebškemu Dinamu (Atalanta je še brez točk). Prav lovorika Lige prvakov je eden velikih ciljev vodstva kluba. Tega se zaveda tudi trener Pep Guardiola:"Zahteve kluba, ko ne osvojiš Lige prvakov, pa si vedno blizu, so jasne. A podobno je tudi v ostalih tekmovanjih, biti moramo zraven in zato potrebujemo igralce, ki jih imamo."

citata

Ob tem je tudi jasno povedal, da imperativ zmage in rezultatov ne prinaša dobrih novic za mlade, nadarjene igralce, ki igrajo v klubskih selekcijah."To moštvo mora osvajati lovorike in nagrade, proces za mlade igralce pa zahteva čas. Nenehni rezultatski pritisk ne omogoča, da bi igrali talentirani igralci našega podmladka. Kaj naj rečem? Imamo dovolj talenta in enkrat bodo dobili priložnost, vendar ko se moramo boriti vsako posamezno tekmo z najboljšimi moštvi v Angliji in Evropi, za to potrebujemo Davide Silve, Kevine de Bruyne, Sergie Aguere in Fernandihose in vse te tipe igralcev. Z mladimi igralci tega ne moreš narediti. Lahko so v pomoč ostalim, vendar če je osnova mlada, ni mogoče biti na vrhu."