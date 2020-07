Guardiola o 'kraljih': Reala nihče ne pozna tako dobro kot jaz

'Če bomo razmišljali o naslednjem krogu ...'

"Najprej moramo igrati proti Real Madridu. Če bomo razmišljali o naslednjem krogu, nas bodo kralji tekmovanja izločili. Nihče pri Manchester Cityju pa Real Madrida ne pozna tako dobro, kot ga poznam sam. Vem, kako moramo igrati," je nadaljeval katalonski strokovnjak, ikona Realovega večnega tekmeca Barcelone in nekdanji trener katalonskega ponosa ter Bayerna, s katerim je proti "kraljevemu klubu" s Cristianom Ronaldom, s katerim bi se zdaj lahko udaril še v vrstah Juventusa, pred nekaj več kot šestimi leti v polfinalu Lige prvakov utrpel enega najbolj bolečih porazov v karieri.

Madridčane je na žrebu oziroma prek videopovezave iz domačega mesta zastopal direktor Emilio Butragueno, ki je ples kroglic nato komentiral tudi za klubsko televizijo Real Madrid TV.

Prvenstveni naslov še dodatna motivacija za Ligo prvakov

"Nocoj nas čaka en finale (prvenstvena tekma z Alavesom, op. a.), v ponedeljek drugi, v četrtek še en ... Liga prvakov je šele čez en mesec in zdaj moramo ostati osredotočeni na to, kaj je danes v igri proti Alavesu. Veliko časa bomo imeli za razmišljanje o Cityju. Predstavljajte si, koliko stvari bi se v vsem tem času še lahko spremenilo,"je ostal skrivnosten Butragueno.

"Ekipa je v zelo dobrem stanju, o tem ni dvoma. Opazni so dejavniki, ki so ključnega pomena za to, da se boriš za državni naslov. Ekipa kaže veliko povezanost. Nanizali smo veliko število zmag. V kritičnih trenutkih smo znali trpeti in si zagotoviti vse tri točke. Ostajajo nam še štiri finalne tekme. Zdaj igramo kot čvrsta in zavzeta ekipa,"je nadaljeval legendarni napadalec Reala in španske reprezentance.

"Smo v zelo nevsakdanjem trenutku. Vsi doživljajo nekaj do sedaj nepredstavljivega. Moramo se prilagoditi, to mora biti povsem jasno. Svet nogometa se je zelo potrudil, da je bil povratek na zelenice mogoč. Povratek nogometa je izjemno dobra novica. Zdaj moramo izločiti City in upajmo, da bomo nato lahko odpotovali na Portugalsko za četrtfinale. Na koncu koncev so zdaj vse le hipoteze, moramo pa živeti v realnosti. Počitek? Ekipa tri mesece ni igrala in zelo težko se je vrniti v tekmovanje, v katerem imamo vsake tri dni po en finale. To je bilo telesno in psihološko izredno naporno. Ekipa se je izjemno žrtvovala in si priigrala prednost na prvem mestu na lestvici. Zelo pomembno bi bilo osvojiti LaLigo, saj bi to še dodatno dvignilo ekipo pred novimi izzivi, ki nas čakajo po LaLigi."