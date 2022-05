Guardiola: Če na Bernabeuu ne zabijemo dveh golov, bomo izpadli

Strokovnjaki, tako španski kot angleški, so pred povratno tekmo na Santiagu Bernabeuu enotni, da se takšna golijada, kot je bila na Etihadu, to pot ne obeta. "Pričakujemo precej bolj taktičen boj. Prav lahko se zgodi, da bo dvoboj na Bernabeuu, kot tudi potnika v polfinale, odločila ena napaka, en gol ... Pep Guardiola in Carlo Ancelotti utegneta odigrati šahovsko predstavo," je prepričan madridski AS . Otoški mediji do neke mere pritrjujejo. "Sedem golov prav gotovo ne bomo videli. Prva tekma je bila zelo specifična, a bilo je jasno, da je takšna, ker še ni bila odločilna in ker napake še ne bodo usodne. Pred povratno tekmo v Madridu je situacija povsem drugačna. Tokrat prav veliko možnosti za napake ne bo. Lahko bo odločila že ena sama napaka ," pišejo Otočani. Če je verjeti strategu Cityja, Pepu Guardioli, pa bo na Bernabeuu vseeno pokalo v napadu. Vsaj tako si Katalonec na klopi angleškega velikana nadvse želi. " Udarili se bosta ekipi, ki premoreta morda celo najboljša napada v Evropi. Real in City v zadnjem času zabijata tudi po tri do štiri gole na tekmo. Zakaj bi bilo tokrat drugače. Ne verjamem, da bomo po devetdesetih minutah igre videli le gol ali dva. Mislim, da bo precej bolj pestro v napadu ," za angleške medije poudarja Guardiola, ki je prepričan, da bo City na Bernabeuu moral doseči najmanj gol, če želi v pariški finale 28. maja. Še več ... "Če ne zabijemo dveh golov, bomo izpadli. Zdi se mi, da bo en premalo ," je zaključil z napovedjo polfinala na madridskem Santiagu Bernabeuu Guardiola, ki na klopi sinjemodrih sedi šesto sezono.

Ancelotti: Divjanja v napadu z obeh strani v Madridu ne bo

Carleto, edini trener z osvojenimi lovorikami v vseh petih najmočnejših ligah, je bil po prvem dejanju polfinala na Etihadu zelo kritičen nad predstavo varovancev v prvem polčasu. Nadaljevanje je bilo, po njegovem mnenju, precej boljše. "Rezultat je precej boljši od igre, ki smo jo kazali na Otoku. Seveda vsak poraz peče, a mislim, da je še vse odprto. Zavedamo pa se, da v goste prihaja ekipa, ki ima fantastičen napad in lahko zabije gol vsakemu in v vsakem trenutku," je za Marco pred povratno polfinalno tekmo med drugim dejal 61-letni Italijan, ki ne pričakuje golijade, podobne tisti v Manchestru. "Mislim, da ne bo podobno divja tekma, kot je bila prva. Ne pričakujem divjanja v napadu in verjamem, da bosta ekipi precej bolj koncentrirani v obrambi." Real je na prvi tekmi že po dobrih desetih minutah zaostajal z 0:2. "Tekmo smo začeli zelo slabo. Bili smo premehki. Odprli smo tekmo, kot da gre za kakšen revijalen in nepomemben dvoboj, ne pa polfinale LP. Mislim, da se to na Bernabeuu ne bo ponovilo. Zavedamo se, da bi bil podoben start za nas usoden, je še dejal Ancelotti. "Imam zelo izkušeno ekipo, ki ostane mirna, ko so stvari težke. Ti igralci so bili na mnogih igrah, kot je ta, in nikoli ne popuščajo. Vedno držijo pokonci. Pričakujem podoben odziv na travniku," je v svoje varovance prepričan Italijan, ki pričakuje taktičen boj in tesno odločitev. "Ne bo tistega, kar smo videli na prvi tekmi, ko je šlo z obeh strani 'naprej in nazaj'. To bo drugačna tekma," je dejal izkušeni italijanski trener, ki podobno kot njegov kolega na klopi Cityja vlogo favorita za napredovanje v finale vidi v tekmecu .... "Manchester City ima prednost in to morate upoštevati. Pozivam navijače, da pripravijo kotel za tekmece. Podoben tistemu proti PSG-ju. Prav navijači so nas takrat ponesli k podvigu. Naj se vse skupaj ponovi!"