Guardiola: Ekipa ima nekaj posebnega in upam, da bomo proti Realu to dokazali

Če je osem klubov že neposredno uvrščenih v osmino finala nogometne Lige prvakov, si jih mora osem to še zagotoviti. Med njimi so tudi nekateri evropski velikani kot so Bayern München, Manchester City in Real Madrid, prav slednja dva kluba pa se bosta pomerila za napredovanje v izločilne boje. Obračun Cityja in Reala si boste lahko v torek od 20.30 dalje v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

Manchester City ali Real Madrid? Le eden izmed klubov, ki sta v zadnjih treh letih slavila v Ligi prvakov se bo uvrstil v osmino finala letošnje izvedbe, v kateri je v veljavo stopil nov sistem. Po ligaškem delu v katerem je vsak klub odigral osem tekem se jih je najboljših osem neposredno uvrstilo v osmino finala, najslabših 12 je izpadlo, 16 klubov, ki so zasedli mesta med 9. in 24. pa se bo v dodatnih kvalifikacijah borilo za uvrstitev v izločilne boje. "Smo tam, kjer smo, tega se zavedam, vendar ima ekipa nekaj posebnega in upam, da bomo proti Realu to dokazali," je novinarsko konferenco pred tekmo z Real Madridom odprl Pep Guardiola in iskreno dodal: "Zaupam igralcem, ki so nam podarili to neverjetno desetletje, v katerem smo veliko zmagali in igrali na visoki ravni, vem, česa smo sposobni. Če sem iskren, je vedno bolje, da je druga tekma doma, ampak tokrat bomo drugo tekmo igrali v gosteh, ker v ligaškem delu nismo bili dobri. Če končaš na 22. mestu, ne moreš zahtevati nobenih uslug. V nogometu si moraš vse zaslužiti - mi si neposrednega napredovanja v osmino finala nismo zaslužili. Nismo bili niti blizu. Zato sem si ob žrebu dodatnih kvalifikacij, ki bi nam lahko namenil Bayern München ali Real Madrid, pomislil, da si to tudi zaslužimo."

Pep Guardiola FOTO: AP icon-expand

"Seveda je napredovanje za nas pomembno. Toda v tej sezoni nismo bili stabilni. V devetih letih odkar sem tukaj, smo velikokrat trpeli, vendar smo se vedno vrnili. Za klub bi bilo dobro, če bi bili še naprej v tem tekmovanj a bomo videli kaj se bo zgodilo. Še vedno imam dvome glede selekcije - še vedno imamo težave s poškodbami, ampak ostajam optimističen in miren," je pred prvo tekmo dodatnih kvalifikacij prepričan španski trener, ki je vajen tekem proti Realu. Manchester City in Real Madrid se bosta srečala še četrtič v zadnjih štirih sezonah. Real je v polfinalu sezone 2021/22 slavil po enajstmetrovkah, sezono kasneje je s skupnim izidom 5:1 v finale napredoval City, lani pa sta se kluba srečala v četrtfinalu in tudi takrat so se po enajstmetrovkah napredovanja v finale razveselili Madridčani.

Carlo Ancelotti in Pep Guardiola bosta že 13. na nasprotnih klopeh. Šest tekem je dobil Španec, tri Italijan, tri pa so se končale brez zmagovalca. FOTO: AP icon-expand

"Proti Realu smo pod mojim vodstvom štirikrat zmagali, petkrat remizirali, trikrat izgubili, tako da v zadnjem času smo morda uspešnejši, a kar zadeva zgodovino Lige prvakov, se ne moremo primerjati z Madridom, Milanom in Bayernom Münchnom," je na realnih tleh ostal Guardiola, ki se dobro zaveda, da so največja orožja belega baleta Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham in Rodrygo: "V 90, 180 ali 200 minutah, odvisno od tega ali bomo igrali podaljške, je nemogoče nadzorovati vse te štiri igralce. Vsi to vedo, zato ne bom povedal ničesar novega. So izjemni. Kako kombinirajo, kako tečejo, sposobnost v igri ena na ena, kako zadržujejo žogo. Vsi štirje so izjemni, vsi to vedo. Moramo čim bolj zmanjšati njihovo vpletenost v igro Reala, in če nam bo to uspelo, bomo na dobri poti."