Liga prvakov

Guardiola: Gorje tistim, ki se bodo med prazniki zredili

Ljubljana, 22. 12. 2025 17.03

Avtor:
M.J.
Pep Guardiola

Nogometaši Manchester Cityja v angleškem prvenstvu ostajajo najbližji zasledovalci vodilnega Arsenala. Sinjemodri za topničarji zaostajajo dve točki, a želijo še v tem koledarskem letu na vrh tabele. Da bi jim to (lažje) uspelo, se bodo morali držati nekaterih pravil. Pep Guardiola je namreč napovedal, da bodo njegovi igralci takoj po vrnitvi s kratkega božičnega premora stopili na tehtnico. Cilj je preveriti, ali so ohranili potrebno telesno pripravljenost za tekmo proti Nottingham Forestu, ki je prva na sporedu.

Po sobotni zmagi proti West Hamu s 3:0 je Pep Guardiola jasno povedal, kaj pričakuje od svoje ekipe med prazniki. Igralce so namreč tehtali že pred to tekmo in so izpolnili zahtevane standarde. Večji izziv pa bo tehtanje po praznikih ... "Ko se vrnejo po treh prostih dneh, želim videti, v kakšnem stanju so se vrnili. Lahko jedo, vendar jih želim imeti pod nadzorom," je BBC-ju izjavil 54-letni strateg. 

Erling Haaland in Pep Guardiola
Erling Haaland in Pep Guardiola
FOTO: AP

Opozorilo je bilo povsem jasno in neposredno. Katalonec pa je napovedal, da ne bo nobenega popuščanja v zahtevah. "Predstavljajte si igralca, ki je zdaj v popolni formi, a se vrne s tremi kilogrami viška. Ostal bo v Manchestru in ne bo potoval na tekmo z Nottingham Forestom," sporoča Guardiola.

Preberi še Šeško: Strast, ki jo ljudje gojijo do tega kluba, je neverjetna

Njegov pristop k telesni pripravljenosti igralcev je dobro znan. Že leta 2016 je igralce umikal s treningov prve ekipe, dokler niso dosegli predpisane teže. Nekdanji branilec Cityja Gael Clichy je takrat razkril, da je Guardiola igralcem prepovedal pico, določene sokove in drugo "težko hrano". Javnost se spominja tudi primera, ko se je moral Guardiola opravičiti Kalvinu Phillipsu, potem ko je izjavil, da se je vezist s svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022 vrnil "debel".

Pep Guardiola
Pep Guardiola
FOTO: AP

Zmaga ni skrila pomanjkljivosti
Čeprav je City z zmago nad West Hamom ohranil stik z vodilnim Arsenalom, ki ima dve točki prednosti, Guardiola ni bil povsem zadovoljen. Poudaril je, da težava ni v telesni pripravljenosti, temveč da mora ekipa preprosto igrati kvalitetneje ... Svoje nezadovoljstvo je pokazal tudi s konkretnim dejanjem. "Igralci so me poi tekmi z West Hamom prosili, da bi imeli nedeljo prosto, jaz pa sem rekel ne, ker niso igrali dovolj dobro," je pojasnil. "Nedelja je bila regeneracijska. Trenirajo fantje, ki niso igrali, nato pa imajo tri proste dni in dva dni za pripravo na Nottingham Forest."

Preberi še United poražen v Birminghamu

Kljub temu se 54-letni španski strokovnjak zaveda pomena počitka, zlasti v času praznikov, ko je na Otoku ritem tekem še posebej natrpan. "Odkar sem prišel v Anglijo, sem se naučil, da jim morate dati prost dan, kadar je le mogoče. Razpored je tako zgoščen, da se morajo igralci odklopiti. Ko pride čas tekme, bodo imeli sveže noge."

nogomet guardiola

bibaleze
