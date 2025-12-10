Svetli način
Guardiola in njegovo bizarno sporočilo prijatelju Alonsu: Lulaj sam. Ne morem namesto tebe

Madrid, 10. 12. 2025 10.35 | Posodobljeno pred 18 minutami

M.J.
1

Medtem, ko je strateg Cityja Pep Guardiola v Madrid prispel z ekipo v dobri formi, se je njegov bivši igralec in prijatelj Xabi Alonso znašel pod ogromnim pritiskom zaradi niza slabih rezultatov. Na novinarski konferenci pred obračunom, ki ga bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO, je Guardiola izkoristil priložnost, da na svoj značilni, malce bizarni način izkaže podporo trenerju Reala, obenem pa spomni španske medije na njuno skupno zgodovino.

Xabi Alonso in Pep Guardiola skupaj pri Bayernu
Xabi Alonso in Pep Guardiola skupaj pri Bayernu

"Lulaj sam, ne bom jaz namesto tebe," se je glasilo vsaj malce bizarno sporočilo Pepa Guardiole svojemu tekmecu, a hkrati prijatelju Xabiju Alonsu, ki mu trda prede na klopi belega baleta. Tako se je glasil odgovor na neposredno vprašanje novinarja. "Moral bi lulati sam. Ne bom jaz lulal namesto njega."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po kratkem premoru je 55-letni Katalonec uvidel, da je zadel tarčo s slikovitim nasvetom. Novinarje pa vprašal, če gre morda že za naslov v medijih ... "Všeč vam je ta naslov, kajne? Verjetno je to nekaj, kar ste iskali in s čim boste zadovoljili radovedne bralce in poslušalce."

Ta nenavadna izjava ni bila zgolj presenečenje, temveč tudi sporočilo z globokimi koreninami. Guardiola se je skliceval na star španski izraz "mear colonia" (lulati kolonjsko vodo, op.a.), ki so ga madridski mediji nekoč uporabljali, da bi ga opisali kot arogantnega in vzvišenega, ko je vodil Barcelono. Tokrat je ta koncept obrnil na glavo in Alonsu sporočil, naj bo samosvoj, avtentičen in naj sam prevzame odgovornost za svojo usodo – ne glede na zunanje pritiske. "Drži se svojega. In ker ne boš 'lulal kolonjske vode', bo vse dobro," je na odlično obiskani novinarski konferenci pred spektakloim na Santiagu dodal Guardiola.

Pep Guardiola
Pep Guardiola

Pritisk v Madridu je neusmiljen
Kljub ostrim besedam je Guardiola pokazal veliko sočutja do Alonsa, s katerim je dve leti tesno sodeloval v Bayernu. Poudaril je, da sta okolje in pritisk v Madridu ter Barceloni neprimerljiva s katerim koli drugim klubom na svetu. "Barcelona in Real Madrid sta najtežja kluba za vodenje zaradi pritiska in okolja," je dejal zbranim špansko-angleškim predstavnikom sedme sile Guardiola. "Če bi imel jaz v Realu prejšnjo sezono takšno serijo rezultatov, kot sem jo imel v Cityju, bi me odpustili šest mesecev pred koncem sezone. To je težko mesto, ampak on to ve – bil je tukaj."

Alonsov položaj je postal izjemno ogrožen po katastrofalni seriji samo dveh zmag v sedmih tekmah, zaradi česar je Real Madrid v La Ligi zapravil prednost in zdaj zaostaja za Barcelono. Špekuliralo se je, da bi ga poraz proti Cityju lahko stal službe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet guardiola
KOMENTARJI (1)

Jevgenij Suhov
10. 12. 2025 11.54
a ta belim že od strahu uhaja urin???hahahaha
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
