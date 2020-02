Guardiola izpostavil: Če bi Ramos zadel za 2:0, bi me označili za katastrofo

"Če bi Sergio Ramos dobro zadel žogo in povišal vodstvo Reala na 2:0, bi bil trener Manchester Cityja katastrofalen in Zidane perfekten. Majhni detajli naredijo razliko," se je tekme na Bernabeuu na novinarski konferenci Cityja pred finalom angleškega ligaškega nogometnega pokala. Sinjemodri so v petih minutah pripravili popoln preobrat in premagali zasedbo Reala z 2:1, tako so si pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov, ki bo 17. marca s prenosom na Kanalu A in VOYO, priigrali izjemno lepo prednost. O srečni roki pri zamenjavi, ko je v igro poslal Raheema Sterlinga namesto Bernarda Silve, pa je skromno pristavil: "Večkrat sem že menjal igralce, pa se to ni obrestovalo. Tanka je linija med porazom in zmago. Pozabite na moje zamenjave, že večkrat so bile katastrofalne. V sredo se je izšlo, toda vseeno je," je razlagal Guardiola.