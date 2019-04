Guardiola: Kontrolirali smo tekmo. Škoda nezasluženega poraza

Londončani so na novem stadionu gostili tekmece iz angleške lige in za stavničarje prve favorite letošnje Lige prvakov . Kar štirinajst tekem zapored nihče ni uspel ugnati aktualne angleške prvake iz Manchestra . Zmagovita serija je prekinjena na novem domu Tottenhama .

Tottenham je v 78. minuti dosegel gol za zmago. Vztrajni Heung-Min Son, sprva je bil na meji prepovedanega položaja, potem pa je žogo komajda obdržal v igrišču, je prišel do strela iz bližine in zadel za končnih 1:0.

Prednost zadetka Londončanov (1:0) se zdi minimalna, pomemben pa je podatek, da domači niso prejeli gola. A stvari bi se lahko zasukale povsem drugače. Že v 13. so imeli namreč gosti na voljo najstrožjo kazen. Žoga je ob strelu Raheema Sterlinga v roko zadela Dannyja Rosa, sledila je enajstmetrovka, ki jo je izvedel Sergio Aguero, njegov poskus pa je obranil Hugo Lloris. "Nizali smo priložnosti, imeli najstrožjo kazen. Kaj si bi lahko še želeli? Mislim, da smo povsem kontrolirali tekmo, nasprotniku nismo dovolili, da se razmakne. Izid ni ravno sanjski, toda če želimo v polfinale, bomo tako ali tako morali premagati Tottenham. Vse je še odprto. Menim, da si poraza nismo zaslužili," je prepričan trener Manchester Cityja Pep Guardiola. "Aguerobo naslednjič zadel z bele točke, v to ne dvomim. Zaprimo to prvo dejanje in glejmo naprej. Meni je v tem trenutku bolj pomembna tekma s Crystal Palacom," je še dejal katalonski strateg na klopi sinjemodrih iz Manchestra. V 56. minuti so gostitelji ostali brez glavnega zvezdnika Harryja Kana, ki je staknil (hujšo) poškodbo gležnja po prekršku Fabiana Delpha. Prvi strelec Londončanov je bržkone že končal četrtfinalni dvoboj Lige prvakov, po nekaterih informacijah morda celo sezono ...