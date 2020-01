Guardiola: Le dveh klubov na svetu ne bi nikoli vodil

Pep Guardiola in Cristiano Ronaldo. Katalonec trdi, da nikoli ne bi treniral Reala.

Pep Guardiola "manično" lovi naslov v Ligi prvakov z Manchester Cityjem. Angleško konkurenco je že uspešno pokoril v preteklosti, toda Liga prvakov je veliki cilj kluba, kot tudi 48-letnega Katalonca. "Če mu v tej sezoni ne bo uspelo, utegne biti to celo zadnja na klopi sinje-modrih," ugiba katalonski El Mundo deportivo, ki ugotavlja, da je boj za naslov angleškega prvaka v tej sezoni bolj ali manj izgubljen. Po dolgih sušnih letih bo ta bržkone odšel v tabor zelo prepričljivega Liverpoola, City pa bo vse moči (spet) usmeril v Ligo prvakov. "Po slabših rezultatih predvsem v prvenstvu stolček Pepa Guardiole ni več tako trden kot v preteklosti, zato bo Liga prvakov celo nujna, če želi obdržati trenersko mesto." Zgodbi so sledili tudi na Otoku, novinar BBC-ja je pri Guardioli poizvedoval, kako močno si želi ostati v Manchestru oziroma ali ima rezervni načrt v primeru odhoda po koncu sezone. "Kaj se bo zgodilo po sezoni, težko rečem, vem pa, da nekaterih klubov nikoli ne bi prevzel," je Guardiola Otočanom ponudil kost za glodanje in odmaknil pozornost od prave vsebine vprašanja ...