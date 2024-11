Guardiola: Mogoče ljudje čakajo na to, toda ne bom se predal

Manchester City je v četrtem krogu ligaškega dela Lige prvakov na gostovanju v Lizboni presenetljivo moral priznati poraz proti Sportingu. Portugalci so bili s kar 4:1 boljši od sinjemodrih in prekinili njihov niz neporaženosti v Ligi prvakov, ki je trajal 26 tekem. Po visokem porazu kapetan Cityja Bernardo Silva ni skrival zaskrbljenosti, njihov trener Pep Guardiola pa ostaja optimističen.

OGLAS

Po porazu s 4:1 so nogometaši Manchester Cityja Lizbono zapuščali sklonjenih glav. Da jim trenutno nič ne steče, kot bi moralo, je po tekmi četrtega kroga Lige prvakov priznaval tudi kapetan sinjemodrih Bernardo Silva. "Razočarani smo, ker smo trenutno v mračni situaciji. Zdi se, kot da gre vse v napačno smer. Še ko igramo dobro, ne dosežemo zadetka, jih pa prehitro prejemamo." Ni skrivnost, da imajo v Cityju nemalo težav s poškodbami, poleg prejemnika zlate žoge Rodrija med drugim manjkajo še Jack Grealish, John Stones in Ruben Dias.

"Težko je najti razloge za to, kar se nam dogaja. Tudi poškodovani igralci se morajo vrniti, ker jih potrebujemo in preprosto nismo bili dovolj dobri. Hitro se moramo izboljšati, drugače se bo zelo težko pobrati po teh porazih."

Bernardo Silva po tekmi s Sportingom ni skrival razočaranja FOTO: AP icon-expand

To je za sinjemodre že tretji zaporedni poraz. Najprej so prejšnjo sredo v osmini finala angleškega ligaškega pokala klonili proti Tottenhamu, pred potovanjem v Lizbono pa so morali v soboto premoč nepričakovano priznati Bournemouthu.

Kljub temu trener Manchester Cityja Pep Guardiola ostaja pozitivnejši od Silve. "Ne strinjam se z njim, nismo v črni situaciji. Bournemouth si je zaslužil zmago, saj smo proti njim igrali zelo slabo, tokrat pa smo odigrali zelo dobro. Obžalujem zgolj tretji in četrti prejeti zadetek, tisti dve enajstmetrovki nista bili potrebni," je dejal Katalonec.

Pep Guardiola na tekmi s Sportingom FOTO: AP icon-expand

City je sicer tekmo bolje odprl in v četrti minuti povedel z golom Phila Fodna. Toda domači so se uspeli vrniti v igro, v 38. minuti je mrežo prvič zatresel Viktor Gyökeres in postavil izid polčasa 1:1.Drugi del pa je povsem pripadel Portugalcem, najprej je za Sporting zadel Maximiliano Araujo, Gyokeres pa je po dveh zadetih enajstmetrovkah prišel do hat-tricka in postavil končni izid 4:1.

Sporting - Manchester City FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Ko si tako blizu temu, da povedeš z 0 proti 2, in se potem rezultat obrne v 3 proti 1, je težko za igralce. Moram poskušati najti razlago, toda včasih je to pač nogomet. To moramo sprejeti. Takšno je življenje, takšen je šport." "Težka sezona bo, to smo vedeli že vse od začetka. Toda všeč mi je, želim se soočiti s tem izzivom in dvigniti moje igralce," ostaja motiviran trener Cityja. Nova preizkušnja njegove varovance čaka že v soboto, v angleškem prvenstvu se bodo pomerili z Brightonom. "Sedaj se vračamo v Manchester, da se pripravimo na tekmo proti Brightonu. Ne bom se predal. Mogoče ljudje čakajo na to, toda ne bom se predal," je še zatrdil Guardiola.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči