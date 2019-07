Guardiola: Na Anfieldu se vedno počutiš majhnega. To kar je doživela Barca, je doživel že vsak

"Vzdušje v Liverpoolu, točneje na Anfield Roadu je najboljše na svetu. Tu ni nobenega dvoma," je katalonskemuSportuzaupal trener aktualnih angleških prvakov Pep Guardiola, ki je na kultnem stadionu Liverpoola gostoval štirikrat in zabeležil tri poraze in remi. "Nič čudnega. Gre za najbolj "domačinski" stadion. Ko gostuješ Na Anfieldu se počutiš majhnega, nemočnega," priznal Guardiola. "Slogan na stadionu, 'To je Anfield', ni iz trte zvit. Ne gre za marketinški trik, pač pa realno vzdušje na stadionu. Gre za objekt, ki je nekaj posebnega. Nekaj unikatnega, edinstvenega," je bil že kar malce poetski Katalonec na klopi sinjemodrih iz Manchestra. "Ko na Anfieldu prejmete gol od Liverpoola imate občutek, da jih boste v naslednjih minutah vsaj še tri. Tako glasno je in takšna nepredstavljiva "elektrika" je v zraku. Zares ima nekaj čarobnega. Vi se počutite majhnega, tekmeci pa so kot velikani," je bil slikovit Guardiola.