Guardiola: Najboljši smo, obožujem svojo ekipo

Torinčane je po nespretnem posredovanju gostujočega vratarja Edersona v 53. minuti v vodstvo popeljal Dušan Vlahović , končni izid pa je v 75. minuti postavil Weston McKennie . "Vsekakor je bila to dobra predstava in drugačen način zmage, saj je Manchester City ekipa, ki ima veliko posesti. Vedeli smo, da bo tekma takšna," je Tadeju Vidrihu po tekmi povedal 24-letni vezist.

McKennie se je na igrišča vrnil po krajši odsotnosti zaradi poškodbe in šest minut po vstopu na zelenico poskrbel za evforijo na tribunah Juventusovega stadiona. "Dobra vrnitev zame, za kar sem vesel, Timova (Timothy Weah) asistenca pa jo je naredila še malce bolj posebno. Na koncu dneva sem vesel, dokler zmagujemo, ne glede na to, ali zabijem ali ne," je še dodal Američan, ki se je v Torino preselil iz nemškega Schalkeja.

Italijani so bili po koncu tekme pričakovano zadovoljni, presenetljiva pa je bila vzhičenost Pepa Guardiole, ki iz tedna v teden dokazuje, da živi v svojem svetu: "Najboljši smo. Obožujem mojo ekipo in naš način igre. Rezultati me ne bodo prepričali v nasprotno."