Guardiola slavi: Počivali smo in pogledal sem vse tekme Reala

Kot prvi trener v zgodovini je Josep Guardiola šestič v karieri premagal Real Madrid na Santiago Bernabeuu in s svojim Manchester Cityjem slavil morda celo največjo zmago v klubski zgodovini na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov (2:1). Brez pritožb iz madridskega tabora na zmago osovraženega katalonskega stratega ni šlo, saj menijo, da je Gabriel Jesus ob izenačujočem zadetku storil prekršek.

Španski mediji skorajda privoščljivo proslavljajo vsak neuspeh Josepa Guardiole, odkar je leta 2012 zapustil klop Barcelone. Proslavljali so toliko bolj, ko je Katalonec s svojim prejšnjim klubom Bayernom tako boleče izgubil obe tekmi polfinalnega para z Realom v sezoni madridske "La Decime" (2013/14), pojavljali so se celo namigi, da brez Lionela Messijanikoli več ne bo slavil zmage na Santiago Bernabeuu, kaj šele dvignil najbolj cenjenega pokala v klubskem nogometu. A Guardiola je v sredo zvečer Chamartin zapuščal kot veliki zmagovalec ‒ tako na zelenici kot ob igrišču, kjer je povsem očitno dobil trenerski obračun z dobrim prijateljem Zinedinom Zidanom. "Zdaj bom dobil pohvale, ker smo zmagali. Tako to gre. Ker smo zmagali," je takoj po tekmi za Movistarpovedal Guardiola. "Če bi izgubili, bi rekli, kako sem lahko igral brez srednjega napadalca in tako naprej. Vsak pa naredi tisto, kar je v njegovi moči. Zadovoljni smo, imeli smo veliko priložnosti, na Bernabeuu si jih namreč nikoli ne moreš pripraviti dvajset. Poskusili smo priti sem in igrati na zmago, igrali smo zanjo. Ko zmagamo, smo vsi 'rožice', trenerji smo oh in sploh inteligentni ... Ko pa izgubiš, je vse obratno," je ostal skromen Katalonec, kot rečeno, zdaj tudi uradno trener z največ zmagami nad Realom na Santiago Bernabeuu.

Guardiola (levo) pozdravlja Realovega napadalca Karima Benzemaja po koncu tekme. FOTO: AP

'Če se pritožujejo, se je očitno nekaj zgodilo'

Na novinarski konferenci je še posolil rane domačih medijev, ki bodo verjetno še več dni po tekmi veliko govorili o domnevnem prekršku napadalca Gabriela Jesusanad Realovim kapetanom Sergiem Ramosom. Real je v drugem polčasu sicer povedel prek Isca, nato pa je brazilski napadalec Cityja v 78. minuti izenačil z glavo, potem ko se je "naslonil" na Ramosa, ki je bil kasneje za prekršek nad Jesusom kot zadnji mož obrambe tudi izključen. Končni izid je po prekršku Daniela Carvajala nad rezervistom Raheemom Sterlingompostavil igralec tekme Kevin De Bruyne. "Prejeli smo gol, kakršnega ne bi smeli, nato pa zadeli, ko je bil Madrid najboljši. Danes smo zadovoljni, a čaka nas še povratni dvoboj in moramo se pripraviti nanj,"je na novinarski konferenci še povedal Guardiola. "Ni še konec. Imamo izkušnje z Realom in upajmo, da nam bo šlo dobro. Naš klub ima zgolj en pokal pokalnih zmagovalcev iz leta 1970 in eno uvrstitev v polfinale Lige prvakov. Ničesar nismo osvojili. Zadovoljstvo je zmagati tukaj, ker takšnih reči nismo vajeni. Upajmo, da bomo v prihodnje osvajali trofeje in šli na kateri koli stadion s takšno igro, kakršno smo prikazali nocoj,"je še pristavil. "Da sem govoril s sodnikom? Mislim, da se bo kmalu upokojil in je zelo dober prijatelj mojega prijatelja iz Brescie. Povedal sem mu, da sva s tem mojim prijateljem govorila. Enajstmetrovka? Posnetkov po televiziji nisem videl, če se pritožujejo, potem se je očitno nekaj zgodilo. Tu sem že zmagoval z Barcelono, a denimo z Bayernom smo izgubili, ker nismo igrali dobro. Madrid ima vedno dobre igralce in videli bomo, kako bo v prihodnje. Nasprotnike pa gledam tolikokrat, kolikor je mogoče. V Angliji smo imeli deset dni počitka in ogledal sem si vse tekme Madrida. Začeli so s postavitvijo 4-3-3 in ob polčasu prešli na 4-4-2. Morda sem dal igralcem preveč informacij. (Vezista Reala Federica, op. a.) Valverdeja do te sezone nisem poznal. Če so visoko pritiskali na Camp Nouu, kako bodo to počeli doma? Vedno sem šel na zmago, čeprav Müller pravi, da ne. Mojim igralcem moram povedati, kaj se bo zgodilo. Da bodo vedeli."

Zidane (desno) je moral z izključenim Sergiom Ramosom na prvi medsebojni tekmi priznati poraz trenerju, ki je imel na njegovo kariero velik vpliv. FOTO: AP