Guardiola navdušen: Njegove zmožnosti so nadnaravne

Čeprav je še sredi prvega polčasa na Etihadu kazalo, da bodo nogometaši Manchester Cityja v dvoboju z Atalanto našega Josipa Iličića precej težje od pričakovanj prišli še do tretje zaporedne zmage v skupinskem delu letošnje izvedbe najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu, so po prejetem zadetku z najstrožje kazni v 28. minuti zaigrali kot dobro naoljen stroj, ki je kmalu zatem začel mleti.



Najprej je z dvema zadetkoma v sinjemodrem dresu zablestel Sergio Agüero, med 58. in 69. minuto tekme pa je s klasičnim 'hat-trickom' v ospredje stopil še angleški reprezentančni napadalec Raheem Sterling. Slednji je s svojo igro v obe smeri tako navdušil stratega Meščanov Josepa "Pepa" Guardiolo, da mu je v nasprotju s svojimi običaji v pogovoru s predstavniki 'sedme sile' namenil nekaj besed občudovanja. "Velik oziroma največji delež zaslug za tokratno zmago gre zagotovo Raheemu (Sterlingu, op. p.), ki je odigral novo navdušujočo tekmo. To je nogometaš, čigar telesne zmožnosti presegajo določene naravne zakonitosti našega športa. Je zelo močan, izjemna telesna pripravljenost in genetska zasnova pa mu omogočata neverjetno hitro regeneracijo po vsaki tekmi. Že naslednji dan bi brez večjih težav lahko odigral novo tekmo na najvišji ravni," Guardiola ni skoparil s hvalospevi na račun junaka v vrstah zmagovalnega moštva, ki tako s popolnim izkupičkom po treh odigranih tekmah zaseda prvo mesto v skupini C.