Guardiola: Ne bom kritiziral taktike Reala

Čeprav je imel Manchester City 65 odstotkov časa žogo, 34 strelov, od česar jih je šlo 11 v okvir vrat (Real tri), 11 pa mimo (Real štiri), kar 18 kotov (Real enega), je Realu uspelo vse pritiske zdržati in tekmo pripeljati do enajstmetrovk in končnega zmagoslavja v četrtfinalu Lige prvakov. Pri teh je Andrij Lunin obranil strela Bernardu Silvi in Mateu Kovačiću, odločilnega za Real pa je zadel Rüdiger. Galaktike v polfinalu čaka bavarski ponos. Trener sinjemodrih Pep Guardiola je po izgubljenem dvoboju na vsa usta hvalil izvedbo svojih varovancev ...

V Manchestru je v "finalu pred finalom" v 12. minuti povedel rekorder (14) po številu evropskih naslovov Real, potem ko je Rodrygo najprej neuspešno streljal iz bližine, nato pa odbito žogo le pospravil v mrežo. Nadaljevanje Reala je bilo bolj obrambno naravnano, na drugi strani pa je branilec naslova močno pritisnil, si priigral kar nekaj priložnosti, med drugim je Erling Haaland s strelom z glavo v 19. minuti zadel prečko.

Spomin na osvijtev laskavega naslova v letu 2023: Rodri in Pep Guardiola FOTO: X icon-expand

"Dobro smo odprli tekmo in takoj stisnili nasprotnika. Škoda, da se katera izmed obetavnih situacij ni razpletla v naš prid. Imeli smo priložnosti za to. Nato pa nesrečno prejet gol. In tekma je dobila drugačno podobo. Videli ste, kako so se tekmeci potem postavili," je sprva za Sky Sports povedal strateg Cityja Josep Guardiola.

Statistika tekme Manchester City - Real Madrid FOTO: Sofascore.com icon-expand

Angleži so tudi v uvodu drugega dela pritiskali, prihajali do strelov, a je bil tudi Andrij Lunin vedno na mestu.

Pritisk ni in ni pojenjal, v 76. minuti pa se je domačim le obrestoval, ko je Kevin De Bruyne iz bližine žogo poslal pod prečko za 1:1. Tako je svojo ekipo vrnil "med žive", saj se je prvi obračun v Madridu končal s 3:3. Belgijski zvezdnik je imel nato še dve lepi priložnosti, posebej v 82. minuti je bil v ugodnem položaju, vendar je zgrešil z dobrih desetih metrov.

Sledil je polurni podaljšek, tik pred koncem prvega dela tega je imel izjemno priložnost za Real Antonio Rüdiger, a je zgrešil iz bližine. In nato loterija in Lunin ... "Ne bom sodil, ne bom kritiziral strategije Reala in odločitev mojega kolega Carla Ancelottija, kako se postavi na Etihadu," je izstrelil Guardiola in nato postal bolj "filozofski" ...

"Imeli smo kopico priložnosti, da bi zadeli, zato je krivda naša. Nekoč mi je dejal Johann Cruyff, da sreče v nogometu ni. In res je ni. Vse si moraš ustvariti sam. Ponavljam se, imeli smo množico situacij, da zabijemo še kakšen gol. In ne samo enega." Nato je začel hvaliti svoje varovance ...

Veselje Reala na Etihadu ... FOTO: AP icon-expand

"Kaj naj jim rečem. Povejte mi, kaj naj jim rečem. Jih lahko kritiziram, jim lahko kaj očitam," se je spraševal Katalonec na klopi Otočanov. "Veliko dobrih stvari smo naredili v zadnjih letih, morda je še največja vrlina spoznanje, da lahko igramo na takšen način in tako dominiramo tudi proti klubom, kot je Real. Na koncu jim lahko samo čestitamo, da so uspeli v svoji strategiji. Saj veste, cilj opravičuje sredstva. Mi pa smo lahko na svojo izvedbo ponosni," je za Sky Sports zaključil Guardiola, ki tako s sinjemodrimi ne bo branil laskave lovorike v Ligi prvakov.

Igralec tekme Manchester City - Real Madrid je Andriy Lunin FOTO: Sofascore.com icon-expand

Real pa je še vedno v situaciji, da na Santiago pripelje jubilejno petnajsto lovoriko. Do nje mora preskočiti (le) še dve oviri. Borussia se bo v polfinalu merila s PSG-jem, Bayern pa z Real Madridom. Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.