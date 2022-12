Guardiola: Nejevoljni De Bruyne je eden najboljših igralcev Cityja vseh časov

Meščani se v zaostanku niso znašli niti enkrat, jeziček na tehtnici pa je bil vsekakor Kevin De Bruyne, ki je asistiral za prvi in zadnji gol. Poleg številnih navijačev Cityja je bil nad predstavo navdušen tudi katalonski strateg na klopi sinjemodrih Josep Guardiola , ki je opazil, da je bil njegov kapetan malce nejevoljen, a to ga po besedah Guardiole naredi le še boljšega: "Včasih enostavno mora najti nek ogenj v sebi, veste, rekel bi, da je malo nejevoljen ali tečen in potem igra najbolje. To mora početi, da ima tisto lastno energijo v sebi. Ko se to zgodi...kakšen igralec. Kaj naj rečem? Vtekanja, borba, podaje, zadetki - je več kot igralec. V osmih letih pri tem klubu je naredil vse, absolutna legenda, spominjali se ga bomo kot enega najboljših igralcev Manchester Cityja vseh časov." je vezista pohvalil njegov trener, ki se lahko praktično venomer zanese nanj. Tudi v letošnji sezoni se bodo aktualni angleški prvaki borili za novo krono v domačem prvenstvu, še posebej pa jim diši evropska lovorika v obliki zmage v Ligi prvakov. Manchester City se bo med elito na Stari celini v osmini finala pomeril z RB Leipzigom, kar bo precej težja naloga, kot se zdi na prvi pogled.

Klopp meni, da bi lahko bil v uporabi VAR

Pri Redsih je bilo po porazu proti rivalom zadnjih let kar nekaj razočaranja. Kljub temu, da so se dvakrat vrnili v dvoboj so svojo pot v ligaškem pokalu že zaključili in Jürgen Klopp se je kmalu obrnil proti nadaljevanju Premier lige. Vseeno pa so ga novinarji povprašali o (ne)uporabi sistem VAR v pokalnem tekmovanju: "Rekel bi, da je logično. Če igraš tekmovanje in vse to, potem ne vem zakaj ne. Še posebej na takšni tekmi. Razumem, da v zgodnejših fazah to ni možno na vseh ravneh, a zdaj je to City proti Liverpoolu. Menim, da imamo vse tehnične stvari, torej zakaj jih ne bi uporabili?" se je na vprašanje v svojem slogu odzval nemški strateg Redsov.