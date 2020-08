Guardiola: Nekega dne bomo prekinili to prekletstvo

"Nekega dne bomo prekinili to prekletstvo," je po novem debaklu v Ligi prvakov razlagal Pep Guardiola. Ta se kljub milijonskim okrepitvam, ki so mu jih omogočili lastniki Manchester Cityja, s sinjemodrimi še ni uspel uvrstiti v polfinale Lige prvakov.

Pep Guardiola, ki je sicer z Barcelono osvojil Ligo prvakov, je v najbolj elitnem klubskem tekmovanju pogorel tudi z Bayernom, s katerim se ni uspel uvrstiti v finale, čeprav je v Nemčiji redno predčasno osvajal naslove. Vse bolj se zdi, da Guaridola ni strateg za izločilne boje oz. za tekme na izločanje. Na tekmi z Lyonom je poskusil s taktičnim presenečenjem in premešal zasedbo, ki ni bila tako ofenzivna, kot smo jo bili vajeni. Poleg tega je v osrčje obrambe postavil komaj 19-letnega Erica Garcio, ki so ga še pred mesecem povezovali s selitvijo v Barcelono. Tudi po menjavah je kljub zaostanku Cityja in dejstvu, da je imel med rezervisti zelo močna nogometna imena, posegel (pre)pozno.

"Drugi polčas je bil dober, imel sem občutek, da smo boljši, toda v takšnih tekmovanjih moraš biti perfekten," je še dodal Guardiola za BT Sports. "Ne želim govoriti o okoliščinah (prvega Dembelejevega gola, op. p.), izpadlo bi, kot da se pritožujem in iščem izgovore. Izpadli smo. Uspelo nam je veliko dobrih stvari, a na koncu to ni bilo dovolj," je še razložil Guardiola. City je bil na stavnicah pred obračunom izraziti favorit (kvota na Lyon je bila celo 14), tudi strokovnjaki so mu napovedovali zmago, a se je Guardiolova četa še enkrat več opekla. Znova sinjemodri niso bili zbrani v ključnih trenutkih tekme.

icon-expand Manchester City - Lyon-2 FOTO: AP

"Dosegli smo čudovit gol, toda zgrešili smo enega (stoodstotna priložnost Raheema Sterlinga, op. p.)," je poudaril Guardiola. Katalonski strateg je še dodal, da je bilo vzdušje v garderobi po izpadu klavrno. "Razumljivo je, da so nogometaši po porazu žalostni. Zdaj bomo morali skozi vsa ta čustva v hotelu. A to je del igre," je razložil trener Cityja.

"Šov se mora nadaljevati in zdaj je čas, da si nogometaši vzamejo premor. Naslednja sezona bo močna in zahtevna, toda zdaj ni čas, da razmišljamo o tem. Poskusili bomo prespati, nato pa po 24, 48 urah začeti razmišljati o novi sezoni," je na novinarski konferenci pojasnil Guardiola.

