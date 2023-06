Guardiola o receptu za uspeh: Imeti moraš dobre igralce!

Pred velikim finalom Lige prvakov je eden najbolj obleganih akterjev trener Manchester Cityja Pep Guardiola, ki se mu lovorika z velikimi ušesi s sinjemodrimi izmika že šest sezon. Eno najbolj perečih vprašanj tik pred finalom je posledično ali mu bo v vlogi velikega favorita proti Interju naposled le uspelo?

"Osvojiti Ligo prvakov so absolutno sanje," je Pep Guardiola odgovoril angleškemu novinarju, ko ga je ta vprašal ali je osvojitev Lige prvakov s Cityjem zanj obsedenost, ali so to sanje. Španec je svoj odgovor še pojasnil: "Če želite doseči nekaj, morate imeti vedno pravo razmerje med obsedenostjo in željo. Obsedenost lahko smatrate tudi kot pozitivno besedo za željo in voljo po zmagi, a za nas so to tudi sanje."

Katalonec ima v svoji vitrini sicer že dve lovoriki z velikimi ušesi, a je obe osvojil še kot trener Barcelone. Zato tudi svoj četrti finale elitnega klubskega nogometnega tekmovanja smatra za zelo poseben dogodek: "Poglejte količino ljudi, ki so tukaj v tej sobi za tiskovne konference. To se ne zgodi vsako tekmo. Vemo, kako pomembno in kako močno tekmovanje je Liga prvakov." City v finalu velja za velikega favorita, a se Guardiola na to ne ozira: "Na koncu tekme bo zmagovalec tisti, ki se bo najbolje izkazal v 90 minutah. Kaj se bo zgodilo v preteklosti ali v sezoni do sedaj, ni pomembno. Če zares pogledate v preteklost, potem bi morali reči, da je zaradi evropske zgodovine favorit Inter. Vendar to ni pomembno. Favorit ali ne, to ni pomembno. Najboljša predstava bo odločila tekmo."

In ko govorimo o najboljših predstavah, je treba omeniti trenutno verjetno najboljšega napadalca na svetu Erlinga Haalanda, ki bo eden glavnih adutov Guardiole. Forma visokoraslega norveškega napadalca je v zadnjem času nekoliko padla, a trener Meščanov se s tem ne obemenjuje: "Nisem tukaj, da bi govoril o številkah Erlinga Haalanda pri doseganju golov. Če dvomite o njegovem doseganju golov, ste eden redkih ljudi, ki tako misli. Jaz nimam dvomov. Jutri nam bo pripravljen pomagati osvojiti Ligo prvakov."

Z osvojeno Ligo prvakov bi Manchester City, ki je tretjič zapored postal nagleški prvak, osvojil zgodovinski trojček lovorik, ki je pred tem uspel le eni angleški ekipi (Manchester Unitedu leta 1999). In kakšen je po Guardiolinem mnenju recept za uspeh? "Imeti moraš dobre igralce! Ne šalim se, to je resnica. V preteklosti sem imel Messija, zdaj pa Haalanda. Tako sem uspel jaz."

In čeprav se bo Guardiola, tako kot se je pri Barceloni, tudi pri Cityju z zlatimi črkami vpisal v zgodovino kluba, bi bila njegova zapuščina v Manchestru še toliko večja, če bi osvojil Ligo prvakov. To mu je skoraj uspelo že pred dvema letoma, ko mu je načrte v Portu prekrižal Chelsea. "Rad bi vam povedal lekcije, ki smo se jih naučili, a vam jih nemoram. To je druga tekma, drug čas, drugi igralci. V mislih smo imeli uspeh in odigrati dobro igro proti Chelseaju, a ni šlo. Jutri bomo enaki. Imeli bomo načrt, idejo in to sporočili igralcem. Če bo šlo dobro, bo dan dober. Če bo šlo narobe, bo dan slab. Pripravljeni smo. Imamo občutek, da smo pripravljeni in, da bodo igralci dali absolutno vse od sebe."

O taktiki, ki jo z ekipo kuje za veliki finale, pa je Guradiola še povedal: "Ko igraš finale, je pomembno, da imaš stabilnost pri tem, kar moraš narediti. Toda v finalu so tudi trenutki, ki lahko postanejo nori. V teh trenutkih ni taktike, je le želja. Veliko je odvisno je od igre in tega, kaj se dogaja. Toda v finalu moraš biti stabilen. Moraš sed obro braniti, napadati in imeti nadzor. Moraš biti potrpežljiv. Najpomembneje je, da pri 0:0 ne misliš, da izgubljaš. Nasprotno, italijanske ekipe pri rezultatu 0:0 pogosto mislijo, da zmagujejo."