Guardiola o svojih igralcih: Obožujem jih

Manchester City je v drugem krogu ligaškega dela Lige prvakov v gosteh prepričljivo slavil zmago proti Slovanu iz Bratislave. Slovaški klub so odpravili s 4:0 in trener sinjemodrih Pep Guardiola po tekmi ni skrival navdušenja nad svojimi varovanci.

"Morali smo opraviti svoje in to smo storili. Ta ekipa je fantastična, igramo dobro igro, priigramo si veliko priložnosti in tako smo tudi prišli do prvih treh točk v tekmovanju. V veselje mi je biti trener te ekipe, obožujem svoje delo in obožujem njih," je po prepričljivi zmagi v Bratislavi svoje igralce hvalil trener Manchester Cityja Pep Guardiola.

Pep Guardiola po tekmi s Slovanom ni skrival navdušenja nad svojimi varovanci. FOTO: Profimedia icon-expand

"Pri rezultatu 0:3 je bilo že skoraj konec, saj so domači bolj pogumno branili. Toda tudi po vodstvu za dva po prvem polčasu smo imeli priložnosti, bili smo potrpežljivi in zelo dobro napadali. Včasih bi morali napasti hitreje, toda kljub temu je 0:4 dober rezultat. Ustvarili smo si veliko priložnosti in korak za korakom napredujemo v napadu," je predstavo sinjemodrih komentiral katalonski strateg.

Tekma je bila za samozavest Londončanov izredno pomembna, saj so bili na prejšnji tekmi proti Newcastlu, ki se je končala z izidom 1:1, vse prej kot prepričljivi. Eden izmed tisti, ki je v primerjavi s sobotnim obračunom angleške lige storil največji korak naprej, je Ilkay Gundogan, ki je poskrbel za prvi zadetek Cityja.

Ilkay Gundogan je načel mrežo Slovana. FOTO: Profimedia icon-expand

"Vedeli smo, da mu lahko uspe, ima izjemno mentaliteto. Na tekmi proti Newcastlu res ni bil dober, mogoče je bila to celo ena njegovih najslabših tekem, kar sem jih videl v zadnjih osmih ali devetih letih, toda to se zgodi. Prav zato mora igrati. Še vedno ni na najboljšem nivoju, a dosegel je fantastičen zadetek in korak za korakom se vrača," je predstavo kapetana pospremil Guardiola. Pod drugi zadetek sinjemodrih se je vpisal Phil Foden, ki se, kot kaže, ob pravem času počasi vrača v formo iz lanske sezone. Za najboljšega strelca angleške lani je bil to sploh prvi zadetek v dresu Cityja letos.

Phil Foden je v Bratislavi dosegel prvi zadetek za sinjemodre letos. FOTO: Profimedia icon-expand

Nov zadetek pa je na svoj račun dodal Erling Haaland, ki je bil pred tekmo sicer zaradi lažje poškodbe pod vprašajem. Da bi mu namenil nekaj več počitka, ga je katalonski trener na klop poslal predčasno. "Kot trener se počutim bolj varno in srečno, če je Haaland na zelenici. Bilo je 0:3 in tekme je bilo skoraj konec in pri tej količini tekem moramo paziti nanj." Za končni izid pa je poskrbel rezervist James McAtee, ki je v 60. minuti v igro vstopil namesto Haalanda.

Erling Haaland je bil pred tekmo pod vprašajem, vseeno pa se je podpisal pod strelce. FOTO: Profimedia icon-expand

Je pa City z zmago nad Bratislavo poskrbel za prav poseben mejnik: izenačenje najdaljšega niza neporaženosti v Ligi prvakov. Varovanci Guardiole so v največjem evropskem nogometnem tekmovanju neporaženi že 25 tekem, nazadnje jih je s 3:1 premagal Real Madrid v polfinalu Lige prvakov sezone 2021/22. Tako dolg niz nepremaganosti je uspel le še Manchester Unitedom pod vodstvom Sira Alexa Fergusona. Rdeči vragi so ta niz dosegli med leti 2007 in 2009, ko so zanje igrali zvezdniki, kot so Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney in Rio Ferdinand.

Slovan - Manchester City FOTO: Sofascore.com icon-expand