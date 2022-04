Guardiola: Odigrali smo fantastično tekmo proti neverjetni ekipi

Po goliadi v Manchestru je boj za finalista še vedno povsem odprt, nogometaši Cityja so si priigrali zmago, a imajo le gol prednosti, odločitev o zmagovalcu bo padla na povratni tekmi prihodnjo sredo, ko bo Real na domačem stadionu Santiago Bernabeu skušal nadoknaditi zaostanek. City je trikrat vodil z dvema goloma prednosti, a so se Madridčani vedno uspeli približati.

Trener domačih Pep Guardiola je bil po tekmi mešanih občutkov: "Bila je fantastična tekma z obeh strani. Naredili smo veliko dobrih stvari. Žal smo prejeli gole in lahko bi jih dosegli še več. Odigrali smo fantastično tekmo proti neverjetni ekipi. Obe ekipi želita napadati, obe ekipi želita igrati. Ta nogomet je bil fantastičen spektakel. Čestitke Carlu (Ancelottiju , op.p.) in njegovi ekipi, ker so tako dobri."

"Grožnja z njihove strani je vedno prisotna, a videli smo, da smo lahko blizu. Pritiskali so na nas zelo dobro in zelo močno. Na nas, na City, smo lahko tako ponosni. Gremo v Madrid, da bi poskusili zmagati. Kaj smo naredili z žogo in brez, ne morem več zahtevati od igralcev," je še dejal Katalonec na klopi Cityja.

Tekmo sta moštvi odigrali v vrhunskem tempu, priložnosti so se vrstile, bila je precej drugačna podoba od serije med Cityjem in Realovim mestnim tekmecem Atleticom. Galaktiki so pokazali, da so mojstri "vračanja" v igro in da znajo izkoristiti svoje priložnosti in zato bo brez dvoma izjemno napeto tudi na povratni tekmi na Bernabeuu.

Phil Foden je bil prav tako navdušen nad tekmo, malce manj pa nad rezultatskim razpletom. A vezist sinjemodrih dobro ve, da jih čaka zelo zahtevna naloga na povratni tekmi, še posebej, če bodo zapravljali priložnosti, kot se je to zgodilo sinoči: "Za navijače, ki so gledali, je bila to očitno odlična nogometna tekma. Vemo, da če bomo izgubljali žogo na teh ključnih območjih, nas bodo kaznovali. To je nekaj, na čemer moramo delati. Pogosto je bila non-stop akcija z enega konca igrišča na drugega. Imeli smo priložnosti, da jih "dokončamo" in na takih tekmah moraš te priložnosti izkoristiti."

Da jim ni uspelo do zajetnejše prednosti, je obžaloval tudi Bernardo Silva: "Prvih 20 minut smo bili tako dobri – s pritiskom in nadzorom tekme. Žal nismo mogli izkoristiti prednosti dveh zadetkov, ki smo jo imeli. Prvo tekmo smo vseeno zmagali. Lahko bi izkoristili več svojih priložnosti, a to je bila naša zelo dobra tekma."