Guardiola: Odigrati moramo bolje kot v Madridu

Manchester City se je z madridskim Realom srečal v izločilnih bojih zadnjih treh sezon Lige prvakov. Angleži so Real izločili v lanskem polfinalu, Španci pa so bili v polfinalu uspešnejši leta 2022. V obeh primerih je nato boljša ekipa na dveh medsebojnih srečanjih osvojila naslov prestižnega evropskega tekmovanja.

Citizensi so lani na Etihadu s kar 4:0 odpravili galaktike. "Gre za različni sezoni in v nogometu se nikoli več ne ponovi ista tekma," je dejal Bernardo Silva. "Čutim, da je Madrid to sezono močnejši kot prejšnjo. To sem čutil, ko smo z njimi igrali prejšnji teden. Zagotovo se bodo želeli malo maščevati, tako da bo zelo težka tekma."