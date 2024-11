Guardiola pred novinarje opraskan in krvav: Želel sem se poškodovati

Nova zaušnica za Pepa Guardiolo in njegovo druščino pri Manchester Cityju. Sinjemodri so bili sicer na odlični poti, da končajo niz brez zmag, saj so na obračunu Lige prvakov proti nizozemskemu Feyenoordu še 15 minut pred koncem vodili s kar 3:0. A tudi na tej tekmi niso slavili ...

Manchester City je po slabem nizu gostil Feyenoord in zapravil vodstvo s 3:0 za končnih 3:3. Erling Haaland je v 44. minuti zadel z bele pike, Ilkay Gündogan je v 50. minuti zadel za 2:0, Haaland pa je v 53. dosegel svoj peti gol v tej sezoni Lige prvakov. Nizozemci pa se niso dali in so se približali najprej na 3:2, v 89. minuti pa poglobili krizo Cityja, ko je za 3:3 zadel David Hancko.

Potem ko je sploh prvič v dolgi in bogati trenerski karieri izgubil petkrat zapored, je Guardiola zagotovo verjel, da se bo niz neuspehov končal z vodstvom s 3:0 15 minut pred koncem. A ni bilo dovolj. Po tekmi se je katalonski trener pred novinarji pojavil krvav in vidno opraskan, zato je bilo vprašanje vezano na njegov videz. "Na nosu sem se nesrečno in nespretno porezal z nohtom. Nič takega ni," je izstrelil 53-letni Španec, a novinarji so vztrajali. "Želim se poškodovati, saj vidite," je dejal in nemudoma vstal ter zapustil prizorišče.

