Liga prvakov

Vse na enem mestu: vrhunci torkovih tekem Lige prvakov

Manchester , 25. 11. 2025 22.45 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
J.B. , STA
Komentarji
0

Poleg derbija na Stamford Bridgeu, kjer je Chelsea nadigral Barcelono (3:0), je torkov spored prinesel še sedem obračunov. Bayer Leverkusen je na Etihadu presenetljivo premagal Manchester City, bilo je 0:2. Juventus je po pravi drami na Norveškem s 3:2 ugnal Bodo/Glimt. Marseille pa je po zaostanku prišel do preobrata proti Newcastle Unitedu (2:1). Vsi vrhunci spodaj.

  • Vrhunci 5. kroga Lige prvakov, torek, 2. del
    16:23
    Vrhunci 5. kroga Lige prvakov, torek, 2. del
  • Vrhunci 5. kroga Lige prvakov, torek, 1. del
    13:31
    Vrhunci 5. kroga Lige prvakov, torek, 1. del

Manchester City je izgubil z Bayerjem iz Leverkusna z 0:2. za domačega stratega Pepa Guardiolo je bila sicer to jubilejna stota tekma na klopi sinjemodrih, je pa tudi precej premešal začetno postavo in številne zvezdnike pustil na klopi, tudi Erlinga Haalanda. Za nemško vodstvo je zadel Alex Grimaldo v 23. minuti, težave Cityja pa je poglobil Patrik Schick v 54. minuti.

Alejandro Grimaldo je dosegel prvi gol na Etihadu.
Alejandro Grimaldo je dosegel prvi gol na Etihadu. FOTO: Profimedia

V današnjih prvih tekmah je Benfica v obračunu ekip, ki do danes še nista dobili niti točke, premagala Ajax z 2:0, zadela sta Samuel Dahl in Leandro Barreiro. Galatasaray pa je doma izgubil z ekipo Union St. Gilloise z 0:1.

Bodö/Glimt je izgubil z Juventusom. Povedel je norveški klub z zadetkom Oleja Blomberga v 27. minuti, a so Torinčani v nadaljevanju poskrbeli za preobrat. Lois Openda in Weston McKennie sta zadela v 48. in 59. minuti. Domači so z bele točke izenačili v 87., a je gostom zmago v sodnikovem dodatku zagotovil Jonathan David.

Borussia Dortmund je brez težav odpravila Villarreal s 4:0. Dortmundčani so povedli v sodnikovem dodatku prvega polčasa z zadetkom Serhouja Guirassyja. Isti igralec je v nadaljevanju najprej zgrešil enajstmetrovko, pa potem odbitek pospravil v gol, na 3:0 je povišal Karim Adeyemi, zadnji gol je v izdihljajih tekme dosegel še Daniel Svensson.

Marseille je premagal Newcastle z 2:1, Napoli Qarabag z 2:0, Slavia Praga in Athletic Bilbao sta igrala 0:0.

Preberi še Izjemni Chelsea nemočni Barceloni odčital lekcijo nogometa

Osrednja tekma sredinega sporeda 5. kroga bo obračun dveh od treh ekip, ki sta imeli po štirih krogih popoln izkupiček in sta na vrhu lestvice, Arsenal bo gostil münchenski Bayern. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Tretji neporažen klub po štirih krogih Inter pa bo gostoval pri Atleticu iz Madrida, pri katerem slovenski vratar Jan Oblak na zadnji ligaški tekmi v Španiji zaradi poškodbe kolena ni igral. Eintracht Frankfurt bo igral z Atalanto, Liverpool bo gostil PSV Eindhoven, Olympiakos Real Madrid, branilec naslova PSG pa londonski Tottenham.

25. november, 5. krog Lige prvakov, izidi:

- torek, 25. november:

Ajax - Benfica 0:2 (0:1)
Galatasaray - Union St. Gilloise 0:1 (0:0)
Bodö/Glimt - Juventus 2:3 (1:0)
Chelsea - Barcelona 3:0 (1:0)
Borussia Dortmund - Villarreal 4:0 (1:0)
Manchester City - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)
Marseille - Newcastle 2:1 (0:1)
Napoli - Qarabag 2:0 (0:0)
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0:0

- sreda, 26. november:

18.45 Koebenhavn - Kairat Almaty
18.45 Pafos - Monaco
21.00 Arsenal - Bayern München
21.00 Atletico Madrid - Inter
21.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta
21.00 Liverpool - PSV Eindhoven
21.00 Olympiakos - Real Madrid
21.00 PSG - Tottenham
21.00 Sporting - Club Brugge

liga prvakov 5. krog nogomet
