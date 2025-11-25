Vse na enem mestu: vrhunci torkovih tekem Lige prvakov

Manchester City je izgubil z Bayerjem iz Leverkusna z 0:2. za domačega stratega Pepa Guardiolo je bila sicer to jubilejna stota tekma na klopi sinjemodrih, je pa tudi precej premešal začetno postavo in številne zvezdnike pustil na klopi, tudi Erlinga Haalanda . Za nemško vodstvo je zadel Alex Grimaldo v 23. minuti, težave Cityja pa je poglobil Patrik Schick v 54. minuti.

V današnjih prvih tekmah je Benfica v obračunu ekip, ki do danes še nista dobili niti točke, premagala Ajax z 2:0, zadela sta Samuel Dahl in Leandro Barreiro. Galatasaray pa je doma izgubil z ekipo Union St. Gilloise z 0:1.

Bodö/Glimt je izgubil z Juventusom. Povedel je norveški klub z zadetkom Oleja Blomberga v 27. minuti, a so Torinčani v nadaljevanju poskrbeli za preobrat. Lois Openda in Weston McKennie sta zadela v 48. in 59. minuti. Domači so z bele točke izenačili v 87., a je gostom zmago v sodnikovem dodatku zagotovil Jonathan David.

Borussia Dortmund je brez težav odpravila Villarreal s 4:0. Dortmundčani so povedli v sodnikovem dodatku prvega polčasa z zadetkom Serhouja Guirassyja. Isti igralec je v nadaljevanju najprej zgrešil enajstmetrovko, pa potem odbitek pospravil v gol, na 3:0 je povišal Karim Adeyemi, zadnji gol je v izdihljajih tekme dosegel še Daniel Svensson.

Marseille je premagal Newcastle z 2:1, Napoli Qarabag z 2:0, Slavia Praga in Athletic Bilbao sta igrala 0:0.