Guardiola se ne bo vračal v Barcelono

Pepu Guardioli bi se se poleti 2021 iztekla pogodba z Manchester Cityjem in številni privrženci Barcelone so upali, da se bo Katalonec morda vrnil v mesto uspeha. Da bi se nekateri ključni možje vrnili v katalonski klub, je tudi želja predsedniškega kandidata Victorja Fonta, ki se za stolček poteguje po slovesu predsednika Josepa Bartomeua. "Nameravamo naredimo močan in konkurenčen projekt in zraven želimo nekatere najboljše može, ki so tudi navijači in imajo radi ta klub, kot so Pep Guardiola, Xavi, Andres InisteainCarlos Puyol. To so legende, ki ljubijo Barcelono, a v tem trenutku ne delajo zanjo. Moramo jih pripeljati nazaj, da bomo zagotovili uspešnost svojega projekta," je dejal Font v boju za predsedniški položaj.

Želje so eno, realnost pa nekaj drugega, vsaj kar zadeva Guardiolo. "Kot sem že večkrat rekel, sem trener Manchester Cityja. V tej sezoni želim doseči veliko, moja trenerska zgodba z Barcelono pa je zaključena. Večino svoje kariere sem živel tam, bilo je neverjetno, toda tam je sedaj Ronald Koeman. Spoštujem ga, je trener in dober prijatelj," je dejal Katalonec, ki je pred dnevi potrdil, da je povsem osredotočen na delo pri Cityju. Z vodstvom kluba je podaljšal pogodbo do konca sezone 2022/23, "meščane" pa je prevzel pred sezono 2016/17.