Guardiola še ne želi razkriti postave za finale v Portu

S kakšno udarno enajsterico bo Pep Guardiola poskušal osvojiti svojo tretjo lovoriko v Ligi prvakov in prvo z Manchester Cityjem, španski strateg še ne želi razkriti. A na stadionu Dragao v Portu v soboto ne bo imel veliko dilem, saj, kot pravi, svoje fante zelo dobro pozna in ve, česa so sposobni. In dobro ve, kakšen nasprotnik bo Chelsea in kakšne težave jim lahko povzroča.

