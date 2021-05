Guardiola sproščen, a odločen: Za zmago v finalu moraš trpeti

"Točno vem, kaj jim bom (nogometašem, op. a.) povedal pred tekmo. Ne želim jih preveč moriti. Tistim, ki bodo živčni, bom preprosto dejal, da je to nekaj običajnega," je bil na novinarski konferenci sproščen Pep Guardiola. "Prepričan sem, da moraš za zmago v finalu trpeti. V finalih moraš večino časa trpeti. Prilagoditi se bo treba težkim trenutkom, ki nas zagotovo čakajo. Proti Borussii Dortmund smo trpeli, prav tako v prvem polčasu proti PSG-ju. V takšnih trenutkih bomo morali držati skupaj in ostati mirni."

"To sezono, še posebej v izločilnih bojih, smo pokazali, česa smo sposobni. V Dortmundu in Parizu smo prvi prejeli zadetek, a nam je uspelo preobrniti izid. To je bil ključ, da smo prišli do finala,"pa je dodal eden ključnih mož Cityja na sredini igrišča Fernandinho. Tako kot Guardiola je poudaril, da bo pomembna sproščenost: "To je finale, ki ga bo gledal ves svet, a morali bomo biti sproščeni in osredotočeni. V svoji igri ne smemo spreminjati ničesar. Le nadaljevati moramo s preprostim nogometom."