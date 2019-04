VAR Guardiole ni prepričal: Tottenham je odločilni gol dosegel z roko

VAR naj bi nogomet naredil pravičnejši in po tekmi naj ne bi bilo več toliko repov. A po izjemno zanimivi, nepredvidljivi in dramatični povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov med domačim Manchester Cityjem in londonskim Tottenhamom je ostalo še nekaj nedorečenosti. Jasno, veliko bolj glasni so v taboru poražencev. Sinjemodrim je uspel veliki preobrat po rezultatskem zaostanku z 1 : 2, po golu Raheema Stetlinga so se že videli v polfinalu (4 : 2), nato pa je prišel tisti gol španskega napadalca Fernanda Llorenteja, ki je bil po mnenju stratega domačih Pepa Guardiola najmanj sporen. "Dosegli smo gol v sodnikovem podaljšku, vse ostalo pa je naredil VAR. Je bila odločitev prava? V vsakem primeru govorimo o centimetrih. Dali smo gol, toda očitno je bil offside. Vse skupaj je bilo zelo kruto. Na drugi strani je za goste gol z roko dosegel Llorente. Morda sodnik situacije ni pogledal iz pravega kota, iz drugega zornega kota je bila to čista roka," je otoškim medijem hitel razlagati strateg Manchester Cityja, ki se je nato vendarle spomnil tudi tekme ...