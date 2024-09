Guardiola: Zgodilo se je tisto najhuje, na Rodrija v tej sezoni ne morem več računati

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Zgodilo se je tisto najhuje. Operirali so križne vezi in meniskus. Zanj je sezone konec," je dejal katalonski trener, piše STA. Josep Guardiola je dodal, da je Rodri nezamenljiv, zato v klubu ne bodo iskali nadomestnega igralca, ampak si bodo pomagali z obstoječim kadrom. "Kot ekipa moramo nadomestiti njegovo odsotnost. Verjamem, da imamo dovolj kakovosti v ekipi in da se nam praznina ne bo poznala."