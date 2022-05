Guardiola: Zgodovina je govorila, da so takšnega preobrata sposobni

"Imel sem že zelo težke poraze pri Barceloni proti Chelseaju ... Tako blizu smo bili. A to je v tem tekmovanju običajno. V drugem polčasu smo zaigrali bolje. Našli smo dobro igro. Na žalost nam ni uspelo uresničiti zastavljenega cilja," je po porazu v Madridu dejal Guardiola. Časa za objokovanje zamujene priložnosti za sinjemodre ne bo, saj Guardiolovo četo čaka izjemno oster boj z Liverpoolom v boju za naslov angleškega prvaka. "Zdaj imamo nekaj časa, nekaj dni pred koncem tedna. Bili smo res blizu, toda to se v zgodovini športa dogaja," je poklapano razlagal katalonski strateg, ki je v preteklosti z Barcelono pošteno visoko zmagoval na madridskem Bernabéuu. A tokrat se mu s sinjemodro posadko ni izšlo, čeprav je bila njegova ekipa z nogo in pol že v velikem finalu Lige prvakov. City je namreč prvo tekmo, na kateri je bil bistveno boljši nasprotnik, dobil s 4:3, tik pred iztekom rednega dela povratne tekme v Madridu pa so nogometaši iz Manchestra vodili z 1:0. Nato pa sta sledila dva ekspresna gola golobradega rezervista Rodryga.

Odločile izkušnje?

"Nogometaši Reala so to že doživeli, mi pa še ne. Ves dvoboj z Realom smo bili briljantni, toda odloča to, kdo da več golov," je s sklonjeno glavo na novinarski konferenci še razlagal Guardiola. "V zadnjih minutah rednega dela smo doživeli 'gnjavljenje' Reala. Vedeli smo, da so to nekoč že storili, in tokrat so to uprizorili nam. Ko smo bili najboljši, so nam pripravili preobrat," je opozoril Guardiola. V spominu marsikaterega nogometnega privrženca se je v sredo zvečer prikradla finalna tekma iz leta 2014, ko je legendarni branilec Sergio Ramos baletnike vrnil v igro z golom v tretji minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa.