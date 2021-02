Guardiola: Dobili smo 19 tekem zapored, ker kupujemo vse kar leze in gre

Manchester City upravičil vlogo favorita proti nemški zasedbi Borussie Mönchengladbach. Varovanci Pepa Guardiole so z 2:0 slavili v Budimpešti, kamor je bila tekma prestavljena zaradi strogih ukrepov v boju s pandemijo novega koronavirusa v Nemčiji. V prvem polčasu je zadetek za sinjemodre dosegel Portugalec Bernardo Silva . Za 35. gol v dresu Cityja je zadel po podaji Joaa Cancela . V drugem delu se je Silva izkazal še s podajo, ko je z glavo našel Brazilca Gabriela Jesusa . Slednjemu ni bilo težko zadeti za 2:0. Trener sinjemodrih je po tekmi moral odgovarjati tudi na nekatera vprašanja ne posebej tesno vezan na dvoboj v Mönchengladbachu ... " Fantom vsa čast za odgovorno igro v vseh segmentih, bili smo prepričljivi in disciplinirani v obeh faza h," je sprva hitel razlagati Guardiola, ki je želel govoriti le o tekmi proti Borussii. " V zadnjem obdobju moji varovanci delajo vse, tako kot je treba. Njihov trud se je izplačal in zadovoljni smo, kako izgledamo na zadnjih tekmah. A še nihče ni ničesar osvojil konec februarja. Pred nami je še nekaj mesecev trdega dela in odrekanja. Na koncu sezone bomo šele izstavili račune ," je bil slikovit Katalonec na klopi sinjemodrih, ki je videl dober City proti Borussii in pozdravil tudi odličen rezultat, ki je Angleže popeljal pred vrata četrtfinala LP. " Dobro smo nevtralizirali igro tekmecev, ki jih zelo spoštujemo. Cenim trenerja Marca Roseja , ki dela odličen posel v Mönchengladbachu. Prepričan sem, da bodo Nemci nevarni na povratni tekmi ," je nadaljeval Guardiola, ki je gostitelje zaustavil na zgolj dveh udarcih proti golu Cityja, nobeden ni odšel v okvir vrat. Podatek, ki pove vse ...

City ima v prvenstvu deset točk prednosti, je tudi v končnici angleških pokalnih tekmovanj, v Ligi prvakov pred vrati uvrstitve med osem ... "Odlično smo, oziroma slavili smo na zadnjih devetnajstih tekmah zgolj in samo zato, ker smo v preteklosti kupovali vse kar je lezlo in šlo. To je edini razlog," se je Katalonec odzval na provokativno vprašanje, kako to,d a City ne more in ne more na evropski prestol. "Trudimo se, vsako sezono poskušamo. Tudi letos bo tako," je umiril žogo strateg Cityja. Tudi angleški novinarji Guardiolo, ki je na klop sinjemodrih sedel leta 2016, ves čas namreč opominjajo, da je Liga prvakov še naprej zgolj neuresničena želja. Tudi 950 milijonov, ki jih je arabsko vodstvo nesramno bogatega kluba namenilo zgolj za odškodnine nogometašev skorajda milijardo evrov. Zaenkrat se jim to v boju za evropski naslov še ni obrestovalo. Je v tej sezoni končno pravi trenutek za Manchester City?