Guardiola: Obljubim, da bomo v preostanku sezone v LP le še uživali

City je v Dortmundu proti Borussii še enkrat zmagal z 2 : 1 in napredoval s skupnim izidom 4 : 2, Liverpool in Real sta se razšla brez golov, prvo tekmo v Madridu so španski prvaki dobili s 3 : 1.

V Ligi prvakov je ostala le še najboljša četverica. Po četrtfinalnih bojih sta znana polfinalna para. To sta Paris St. Germain-Manchester City in Chelsea-Real Madrid. Te ekipe se bodo na prvih tekmah srečale 27. in 28. aprila, povratna obračuna pa bosta 4. in 5. maja. Bayern je v tem delu tekmovanja končal pot k ubranitvi naslova.

City je bil v prvem polčasu kaznovan za neprepričljiv začetek. Domači so na odmor odšli z vodstvom 1 : 0, v 15. minuti je za to z lepim golom poskrbel Anglež v njihovih vrstah, Jude Bellingham. Gostje so nato zaigrali napadalneje, izvedli nekaj nevarnih akcij, Kevin De Bruyneje zadel prečko. Zato pa se je izid spremenil v 55. minuti, ko je Riyad Mahrez natančno izvedel enajstmetrovko. Zakrivil jo jeEmre Can, ki je v kazenskem prostoru nespretno posredoval – z glavo si je poslal žogo v roko. Po izenačenju Borussia ni znala odgovoriti na pravi način, Angleži so bili nevarnejši, grozil je predvsem De Bruyne, drugi gol pa dosegel Phil Foden, ki je bil po kotu natančen s strelom s 17 metrov. Žoga se je od vratnice odbila v gol. Foden je s tem tako postavil končni izid. "Ko si enkrat v četrtfinalu Lige prvakov, ni več favoritov. Če je kdo pomislil, da bomo proti Borussii dominirali in se zanesljivo prebili med štiri, se je krepko zmotil. Med pripravo na dvoboj z Nemci nismo niti na trenutek pomislili, da nas čaka lahko delo. In imeli smo prav. Je pa naša uvrstitev v polfinale zaslužena," je povedal strateg sinjemodrih Pep Guardiola, ki je bil vidno vzhičen po preboju med prva štiri moštva. To mu je, odkar sedi na klopi Cityja, uspelo sploh prvič.