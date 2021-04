Guardiola: PSG je nemogoče kontrolirati vseh 90 minut

Prva tekma bo na stadionu Park princev, odločitev o zmagovalcu pa bo padla 4. maja na tekmi na stadionu Etihad v Manchestru. Vložek je velik, Manchester City pa čaka zahtevna naloga že na jutrišnjem gostovanju v francoski prestolnici.

Nazadnje se je City prebil v polfinale Lige prvakov v sezoni 2015/2016, ko so pod vodstvom takratnega trenerja Manuela Pellegrinija premagali in izločili prav PSG. Nato so v polfinalu naleteli na galaktike, ki so v tej sezoni tudi osvojili naslov prvaka (v finalu LP so premagali mestnega tekmeca Atletico). "To je drugič, da smo se prebili do polfinala, zato se tukaj ne moremo zanašati na zgodovino kluba, vendar jo bomo začeli graditi," pravi Guardiola, ki je angleško moštvo prevzel sezono kasneje (2016/2017).

Manchester City je letos v četrtfinalu Lige prvakov izločil dortmundsko Borussio, PSG pa je bil boljši od aktualnega prvaka tega tekmovanja, münchenskega Bayerna. Guardiola, ki je močan pečat pustil tudi pri Barceloni in Bayernu, je brez dvoma zelo natančno preučil igro tekmeca in kot pravi, jih bo zelo težko kontrolirati vso tekmo, vendar ima tudi City precej kvalitetnih igralcev in kadrovskega "zaledja". Zato verjame, da se lahko iz Francije vrnejo z dobrim rezultatom.