Guardiola: V naslednjih letih bo to najboljši klub na svetu

Chelsea je dosegel gol, Manchester City ga ni, tako je na kratko strnil razplet tekme razočarani Raheem Sterling. "Oni so dali gol, mi nismo, dobili so tekmo. Začeli smo dobro, bili v igri, potem smo dobili gol, pa nam ni uspelo izenačiti. Razočaranje je, a gremo naprej,"je povedal angleški reprezentant v vrstah moštva iz Manchestra.Tokrat vratar Chelseaja res ni imel veliko dela, saj so tekmeci sprožili le en strel v okvir gola. Ekipa Cityja je v zadnje pol ure pogrešala pomoč Kevina De Bruyna, ki je moral zaradi poškodbe glave predčasno zapustiti zelenico, a to ni izgovor. Kot kaže je trener londonskega moštva Thomas Tuchel našel pravi recept za City, saj so jih v zadnjem mesecu in pol premagali že tretjič.

"Rad bi rekel, da je bila za nas to izjemna sezona. Na žalost nismo uspeli zmagati. Poskušali smo, vendar tega nismo mogli in od tu naprej bomo delali še bolj zavzeto. Prvič smo bili v finalu Lige prvakov in smo odigrali dobro tekmo. Pokazali smo pogum, še posebej v drugem polčasu. Igralci so vse naredili in dali vse od sebe. Želim jim čestitati za izjemno sezono in tudi za to tekmo," je po grenkem porazu povedal Pep Guardiola.

Moštvo Manchester Cityja se lahko v tej sezoni pohvali z naslovom angleškega državnega prvaka in ligaškim pokalom, kar je lep dosežek. Vseeno ob koncu sezone ostaja malce grenkega priokusa, saj so bili "meščani" tako blizu, a na koncu tudi daleč. Ostali so praznih rok in City, ki je prvič igral v finalu Uefine Lige prvakov, ostaja pri eni evropski lovoriki, pokalu pokalnih zmagovalcev še iz sezone 1969/1970.