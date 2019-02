Guardiolo nemški novinarji provocirali: 'Ligo prvakov lahko osvojite le z Messijem in Barco'

Nekateri (večni) kritiki Pepa Guardiole in njegovega dela vedno znova znajo reči, da je Katalonec do svojih dveh laskavih naslovov v Ligi prvakov prišel izključno zaradi dejstva, ker je imel v ekipi Lionel Messija. To so mu nazorno dali vedeti tudi na novinarski konferenci pred tekmo s Schalkejem v Gelsenkirchnu, ko boManchester City lovil čim boljše izhodišče pred povratno tekmo na Etihadu. "Ena bolj omenjenih stvari na družbenem omrežju je, da vam ni uspelo osvojiti Lige prvakov brez Messija. Ni vam uspelo, odkar ste zapustili Barcelono in ne poveljujete več nogometašem, kot so Messi, Andres Iniesta in Xavi. Naključje?" je nemški novinar Bilda provociral Guardiolo pred tekmo s Schalkejem. Katalonec se je nasmehnil in prikimal. "Dobro ste to opazili. Strinjam se s tistimi, ki to pravijo oziroma trdijo. Tudi sam sem velikokrat povedal, da sem imel pri Barciodlične igralce, fantastične posameznike, ki so znali sami reševati ključne tekme," je potrdil Katalonec in brez dlake na jeziku tudi priznal, "dobre rezultate sem imel tudi v Münchnu, kot jih ima zdaj tudi v Manchestru, toda v Barcelonisem bil bolj srečen. Bil sem pravi srečnež, ker sem lahko vodil takšno ekipo. A to je preteklost. Ne bomo o stvareh, ki so za nami in na katere nimamo več vpliva. Vas nič ne zanima pred tekmo s Schalkejem?" je vrnil žogico 49-letni strokovnjak Manchester Cityja.