Guardiolov manever, ki naj bi uspaval Real? 'Imamo točno 1% možnosti'

Manchester City, ki je bil pred dnevi na tekmi otoške Premier League proti Newcastlu spet podoben tistemu moštvu, ki je v zadnjih letih dominiralo v angleškem prvenstvu, bo imel sredi Madrida v sredo zvečer še kako zahtevno delo. Nikakor pa to ne bo nemogoča misija, čeprav trener Cityja Pep Guardiola v javnost želi plasirati prav to ... In seveda s tem poskusiti uspavati tekmeca ...