Liga prvakov

Güler odkritje letošnje sezone, Kvaratskhelia najboljši posameznik

Budimpešta, 31. 05. 2026 18.45 pred 58 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.M.
Guler Kvara THUMB

Skupina tehničnih opazovalcev Uefe je dan po finalu Lige prvakov izbrala najboljše posameznike sezone. Najboljši nogometaš je postal Khvicha Kvaratskhelia, ki je s Parižani drugič zapored postal prvak stare celine, odkritje letošnje sezone pa je diamant kraljevega kluba Arda Güler. Kateri igralci pa so del idealne enajsterice?

Khvicha Kvaratskhelia je v letošnji sezoni najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu kazal fantastične predstave. Na 16 tekmah je sodeloval pri prav toliko zadetkih. Ključno vlogo je odigral tudi v finalu, kjer je svoji ekipi priigral najstrožjo kazen, iz katere so Parižani izenačili in izsilili podaljšek oziroma enajstmetrovke, ki so jim prinesle drugi zaporedni naslov v Ligi prvakov. Najbolj je zasijal na najbolj nepozabni tekmi letošnje sezone, ko je ob zmagi PSG-ja proti Bayernu s 5:4 na prvi polfinalni tekmi dvakrat zabil.

Dobitniki nagrade za najboljšega igralca sezone:

2025/26: Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
2024/25: Ousmane Dembele (PSG)
2023/24: Vinicius Junior (Real Madrid)
2022/23: Rodri (Manchester City)
2021/22: Karim Benzema (Real Madrid)

Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
FOTO: AP

Letos se je v Ligi prvakov izkazal tudi Arda Güler, ki je z Real Madridom sicer izpadel v četrtfinalu, na individualni ravni pa je vse prej kot razočaral. V primerjavi z lansko sezono, ko je bil le enkrat umeščen v začetno postavo, je letos 13 od 14 tekem začel od prve minute. V dobrih 1000 minutah nogometa je dosegel dva gola in prispeval štiri podaje, odlične partije pa so mu prinesle nagrado za odkritje sezone. Slednjo prejme nogometaš, ki je pokazal največji napredek, omenjena nagrada pa je nadomestila priznanje za najboljšega mladega nogometaša, ki ga je Uefa podeljevala v preteklih letih.

Dobitniki nagrade za najboljšega mladega igralca sezone:
2025/26: Arda Güler (Real Madrid)
2024/25: Desire Doue (PSG)
2023/24: Jude Bellingham (Real Madrid)
2022/23: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
2021/22: Vinicius Junior (Real Madrid)

Arda Güler
Arda Güler
FOTO: AP

V idealni enajsterici sezone je med vratnicama David Raya (Arsenal), obrambno vrsto pa sestavljajo Nuno Mendes (PSG), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal) in Marcos Llorente (Atletico). Pred omenjenimi sta najkoristnejši igralec finala Vitinha (PSG) in Declan Rice (Arsenal), na krilnih položajih sta Kvaratskhelia (PSG) in Michael Olise (Bayern), v konici napada pa Harry Kane (Bayern) in Ousmane Dembele (PSG).

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

RUBEŽ
31. 05. 2026 19.43
HAHAHA, kaj pa je dosegel letos oz. zadnji dve sezoni. Potem je to lahko Lenart Karl iz Bayerna. Pa še prišel je v CL dalje kot Guler. In to ravno preko njegovega kluba.
MiLjBo
31. 05. 2026 19.06
No, Arda igra za daleč najuspešnejši klub v osvojenih naslovih lige prvakov in je obkrožen z daleč najboljšimi igralci, tako da je bilo to popolnoma pričakovano.Bravo Arda!
Sinner 666
31. 05. 2026 19.26
pa kod ti zivis?
