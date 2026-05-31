Güler odkritje letošnje sezone, Kvaratskhelia najboljši posameznik

Khvicha Kvaratskhelia je v letošnji sezoni najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu kazal fantastične predstave. Na 16 tekmah je sodeloval pri prav toliko zadetkih. Ključno vlogo je odigral tudi v finalu, kjer je svoji ekipi priigral najstrožjo kazen, iz katere so Parižani izenačili in izsilili podaljšek oziroma enajstmetrovke, ki so jim prinesle drugi zaporedni naslov v Ligi prvakov. Najbolj je zasijal na najbolj nepozabni tekmi letošnje sezone, ko je ob zmagi PSG-ja proti Bayernu s 5:4 na prvi polfinalni tekmi dvakrat zabil.

Letos se je v Ligi prvakov izkazal tudi Arda Güler, ki je z Real Madridom sicer izpadel v četrtfinalu, na individualni ravni pa je vse prej kot razočaral. V primerjavi z lansko sezono, ko je bil le enkrat umeščen v začetno postavo, je letos 13 od 14 tekem začel od prve minute. V dobrih 1000 minutah nogometa je dosegel dva gola in prispeval štiri podaje, odlične partije pa so mu prinesle nagrado za odkritje sezone. Slednjo prejme nogometaš, ki je pokazal največji napredek, omenjena nagrada pa je nadomestila priznanje za najboljšega mladega nogometaša, ki ga je Uefa podeljevala v preteklih letih.