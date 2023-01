Gvardiol: Moj sanjski klub je Liverpool

Po fantastičnih predstavah na mundialu, morda z izjemo tiste proti Argentini, se je velik del Evrope počasi podal v boj za enega bolj vročih obrambnih talentov ta hip. 20-letni Joško Gvardiol si kruh služi pri nemškem RB Leipzigu, po bronu v Katarju pa je kmalu postalo jasno, da bi utegnil v bližnji prihodnosti zamenjati klubsko sredino, za kar snubcev razumljivo ne manjka. Po intervjuju za hrvaški RTL pa je jasno tudi, kje bi steber obrambe naših južnih sosedov najraje nadaljeval kariero, če bi upošteval svoje srce. Gvardiol je namreč na vprašanje o svojem sanjskem klubu odgovoril z besedami: " To je brez dvoma Liverpool. Ko sem bil še majhen, sem veliko njihovih tekem pogledal z očetom. Vsako sezono sva predelala zelo detajlno. To je klub, ki je ostal v mojem srcu. " Zagrebčan tako ni skrival svoje naklonjenosti klubu z Anfielda, kjer imajo ob poškodbi Virgila van Dijka nemalo težav prav na položaju, kjer se najbolje znajde Gvardiol.

Prodaja poleti

20-letnik je sicer 1. septembra lani podaljšal svojo pogodbo z biki iz Leipziga do leta 2027, kar veseli tudi vodilne može tega bundesligaša. Športni direktor Max Eberl je tako ob zanimanju za njihov športni dragulj dejal, da imajo Nemci zavoljo podaljšane pogodbe vse pod nadzorom in da so skupaj s sodelavci v klubu opravili izjemno delo, a hkrati poudaril, da je nogomet ponorel in da prodaja v aktualnem prestopnem roku ne pride v poštev. Gvardiola si želijo namreč podati poleti. Do tedaj čaka Leipzig tudi zahtevna evropska naloga, kjer bi si Hrvat uspel še zvišati tržno ceno, ki zaenkrat znaša okoli 75 milijonov evrov. Nemški predstavniki se bodo v osmini finala elitne Lige prvakov ob koncu februarja udarili z Manchester Cityjem.