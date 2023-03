Gvardiol: V nogometu so se dogajale hujše stvari, kot bi bil izpad Cityja

Branilec nemškega Leipziga Joško Gvardiol je poskrbel za izenačenje na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov (1:1) proti favoriziranemu Manchester Cityju, tako da je pred povratno tekmo na Otoku še vse odprto. Obračun na Etihadu bomo "odprli" z bogatim studijskim programom pred tekmo. Začnemo ob 20.30. Prenos Kanal A in VOYO.

icon-expand Joško Gvardiol FOTO: AP

Leipzig sicer ne beži od dejstva, da je favorit za skupno zmago in posledično preboj med osem v Evropi visokoleteči Manchester City.

Torkov nogometni večer na Kanalu A in VOYO prinaša nov spektakel. V povratni tekmi osmine finala LP se bosta udarila Manchester City in Leipzig. Začnemo ob 20.30 z bogatim studijskim delom. V sredo še obračun Liverpoola in Reala.

A dogajale so se še veliko hujše senzacije v nogometu. "Imamo aktiven rezultat in to je najvažnejše," je iz prve za nemški Bild ustrelil hrvaški branilec Joško Gvardiol, ki je dosegel edini gol za Leipzig na prvi tekmi (1:1). "Lani smo izpadli že po skupinskem delu in bili smo zelo razočarani. Kaj razočarani, bili smo žalostni in jezni hkrati," priznava Gvardiol, ki je že nekaj let nepogrešljivi član udarne enajsterice hrvaške reprezentance.

"V tekoči sezoni smo sicer slabo startali v Ligo prvakov, a na našo srečo precej bolje nadaljevali. Ko si enkrat v izločilnih bojih, nimaš več pravice razmišljati ali kalkulirati z nasprotniki ter računati, da boš imel srečo pri žrebu. Dobili smo City in težko bi dobili zahtevnejšega nasprotnika. Vendar pa smo po prvem dejanju še kako v igri za napredovanje. Dogajale so se še veliko hujše stvari v nogometu, kot bi bil morebitni izpad Cityja. A sinjemodri ostajajo favoriti," je realen 21-letni branilec Leipziga.

icon-expand Po prvem dejanju obračuna osmine finala je še vse odprto (1:1). FOTO: AP

"Bundesliga, Liga prvakov, nemški pokal ... Povsod smo še v igri in to je odlično spoznanje. Ko si enkrat tako daleč v klubski sezoni, je odlično, da si v igri za lovorike," je še povedal Joško Gvardiol in priznal, da so ga v zimskem prestopnem roku centimetri delili od prestopa na Stamford Bridge k Chelseaju.

Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11. in 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.