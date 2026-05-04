Gyökeres pred velikim povratnim obračunom: Z razlogom smo tu

Nogometašev Arsenala se je v zadnjih letih prijel naziv poražencev, ki jim tik pred ciljno črto vedno nekaj zmanjka, da bi prišli do končnega slavja. Topničarjem še v nobeni sezoni ni kazalo tako dobro kot letos. V Premier ligi vajeti vsaj delno držijo v svojih rokah, o zmagovalcu bi na koncu lahko odločala celo gol razlika. V Ligi prvakov pa jih od finala loči zmaga nad madridskim Atleticom. Tekmeca sta se na uvodni tekmi v španski prestolnici razšla brez zmagovalca. Londončani so ob koncu prvega polčasa povedli po uspešno realizirani najstrožji kazni Victorja Gyökeresa. Atleti so v drugi polovici igre prestavili v višjo prestavo in prišli do izenačujočega zadetka.

Topničarji si v nadaljevanju sezone ne smejo privoščiti spodrsljaja, tega se zaveda tudi švedski napadalec: "Prišli smo do dela sezone, kjer se odloča o zmagovalcih in poražencih. Z razlogom smo v tem položaju, celotno sezono smo oddelali zelo dobro, a zdaj nas čakajo najpomembnejše tekme. Zadovoljen sem z našimi dosedanjimi predstavami, a našo kakovost moramo potrditi zdaj na koncu," je pred spopadom v Londonu jasno povedal Gyökeres.