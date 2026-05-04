Gyökeres pred velikim povratnim obračunom: Z razlogom smo tu

Nogometašev Arsenala se je v zadnjih letih prijel naziv poražencev, ki jim tik pred ciljno črto vedno nekaj zmanjka, da bi prišli do končnega slavja. Topničarjem še v nobeni sezoni ni kazalo tako dobro kot letos. V Premier ligi vajeti vsaj delno držijo v svojih rokah, o zmagovalcu bi na koncu lahko odločala celo gol razlika. V Ligi prvakov pa jih od finala loči zmaga nad madridskim Atleticom. Tekmeca sta se na uvodni tekmi v španski prestolnici razšla brez zmagovalca. Londončani so ob koncu prvega polčasa povedli po uspešno realizirani najstrožji kazni Victorja Gyökeresa. Atleti so v drugi polovici igre prestavili v višjo prestavo in prišli do izenačujočega zadetka.
Topničarji si v nadaljevanju sezone ne smejo privoščiti spodrsljaja, tega se zaveda tudi švedski napadalec: "Prišli smo do dela sezone, kjer se odloča o zmagovalcih in poražencih. Z razlogom smo v tem položaju, celotno sezono smo oddelali zelo dobro, a zdaj nas čakajo najpomembnejše tekme. Zadovoljen sem z našimi dosedanjimi predstavami, a našo kakovost moramo potrditi zdaj na koncu," je pred spopadom v Londonu jasno povedal Gyökeres.
Na zadnji prvenstveni tekmi, ki so jo varovanci Mikela Artete dobili s 3:0 proti mestnemu tekmecu Fulhamu, je znova blestel zlati deček severnega Londona Bukayo Saka. 24-letnik za sabo nima sezone, ki bi si jo želel, za to so v veliki meri krive tudi poškodbe. Očitno se v najboljšo formo vrača ob najboljšem možnem času: "Bukayo je v soboto igral izjemno. Ko je v formi in kaže predstave, ki jih je sposoben, je eden naših najboljših igralcev. Izjemen soigralec je in navdušen sem, da se vrača," je vsaj navidezen povratek Sake pokomentiral nekdanji napadalec lizbonskega Sportinga.
