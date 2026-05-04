Gyökeres pred velikim povratnim obračunom: Z razlogom smo tu

London, 04. 05. 2026 18.10 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Victor Gyökeres

Nogometaše Arsenala in madridskega Atletica jutri čaka povratni polfinalni obračun prestižne Lige prvakov. V vlogi gostiteljev bodo Londončani, ki imajo odprta vrata za končno slavo tako v Evropi kot tudi v domačem prvenstvu. Pri topničarjih se zavedajo, da jih čaka najpomembnejši del sezone, ki bo odločal o tem, ali bodo na koncu znova ostali praznih rok. Povratno tekmo si boste lahko v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

Atletico Madrid - Arsenal
FOTO: AP

Nogometašev Arsenala se je v zadnjih letih prijel naziv poražencev, ki jim tik pred ciljno črto vedno nekaj zmanjka, da bi prišli do končnega slavja. Topničarjem še v nobeni sezoni ni kazalo tako dobro kot letos. V Premier ligi vajeti vsaj delno držijo v svojih rokah, o zmagovalcu bi na koncu lahko odločala celo gol razlika. V Ligi prvakov pa jih od finala loči zmaga nad madridskim Atleticom. Tekmeca sta se na uvodni tekmi v španski prestolnici razšla brez zmagovalca. Londončani so ob koncu prvega polčasa povedli po uspešno realizirani najstrožji kazni Victorja Gyökeresa. Atleti so v drugi polovici igre prestavili v višjo prestavo in prišli do izenačujočega zadetka.

Topničarji si v nadaljevanju sezone ne smejo privoščiti spodrsljaja, tega se zaveda tudi švedski napadalec: "Prišli smo do dela sezone, kjer se odloča o zmagovalcih in poražencih. Z razlogom smo v tem položaju, celotno sezono smo oddelali zelo dobro, a zdaj nas čakajo najpomembnejše tekme. Zadovoljen sem z našimi dosedanjimi predstavami, a našo kakovost moramo potrditi zdaj na koncu," je pred spopadom v Londonu jasno povedal Gyökeres.

Bukayo Saka in Victor Gyökeres
FOTO: Profimedia

Na zadnji prvenstveni tekmi, ki so jo varovanci Mikela Artete dobili s 3:0 proti mestnemu tekmecu Fulhamu, je znova blestel zlati deček severnega Londona Bukayo Saka. 24-letnik za sabo nima sezone, ki bi si jo želel, za to so v veliki meri krive tudi poškodbe. Očitno se v najboljšo formo vrača ob najboljšem možnem času: "Bukayo je v soboto igral izjemno. Ko je v formi in kaže predstave, ki jih je sposoben, je eden naših najboljših igralcev. Izjemen soigralec je in navdušen sem, da se vrača," je vsaj navidezen povratek Sake pokomentiral nekdanji napadalec lizbonskega Sportinga.

Povratni polfinalni obračun med Arsenalom in Atletico Madridom si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Kot ponavadi smo tudi tokrat za vas pripravili bogat studijski del. Začnemo jutri ob 20.30.

