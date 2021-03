Haaland do stotice pred Messijem, Ronaldom, Mbappejem

Na 20-letnega Norvežana se "lepijo" rekordi, o tem ni dvoma. Kot omenjeno, je bil izvrsten tudi na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov, Erling Braut Haaland je namreč z goloma proti Sevilli (2:2) Borussii pomagal k uvrstitvi v četrtfinale tega tekmovanja.

Haaland je sicer dosegel že svoj deseti gol na šesti tekmi Lige prvakov v tej sezoni, s skupno 20. golom v tem tekmovanju pa je postal tudi najboljši norveški strelec v zgodovini LP, za kar je potreboval le 14 tekem (pred tem je bil rekorder nekdanji norveški reprezentant Ole Gunnar Solskjaer,sedaj trener Manchester Uniteda).

Ob tem drži tudi dejstvo, da je Haaland že dosegel okrogel jubilej, ki se tudi tiče doseženih golov. Pri starosti 20 let in sedem mesecev je že pri stotih doseženih golih v karieri, jubilejnega je dosegel na derbiju nemške Bundeslige, ko je Borussia izgubila proti münchenskemu Bayernu (4:2). Kot poroča časnik Marca, je Haaland dosegel 20 golov na 50 tekmah v dresu Moldeja, 29 golov na 27 tekmah pri Salzburgu in z goloma proti Sevilli že 47 golov na 46 tekmah pri Borussii, k temu pa je dodal še šest golov (na sedmih tekmah) v dresu norveške reprezentance. V tej sezoni je sicer dosegel že kar 29 golov na 28 tekmah v vseh tekmovanjih.

Od norveškega čudežnega dečka sta bila uspešnejša le dva nogometna zvezdnika in legendi, oba Brazilca: Luis Nazario de Lima Ronaldo in slavni Pele. Po pisanju brazilskega novinarja Rodolfa Rodriguesasta oba potrebovala manj tekem, da sta dosegla 100 golov v karieri. Legendarni Pele je to mejo dosegel pri 18 letih in enem mesecu starosti in 86 odigranih tekmah, Ronaldo (brazilski) pa je potreboval 108 tekem pri starosti 19 let in dveh mesecev.

Tako je recimo francoski mladi zvezdnik Paris Saint-Germaina Kylian Mbappepotreboval 175 tekem (pri starosti 20 let in osem mesecev), Romario prav tako 175 tekem (23 let in en mesec) in Neymar 184 tekem (20 let). Lionel Messi je recimo potreboval 210 tekem (22 let in trije meseci), Poljak Robert Lewandowski 216 tekem (23 let in tri mesece) in Zlatan Ibrahimović 270 tekem (25 let in dva meseca). Zanimivo je, da se je Cristiano Ronaldokot kaže bolj počasi "ogreval", nato pa bil z leti vedno uspešnejši. Portugalec je za stotico potreboval kar 301 tekmo (22 let in 11 mesecev).