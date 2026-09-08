Haaland dvakrat za zmago sinje modrih, uspešni tudi Borussia in Aston Villa

Porto je doma gostil favorizirani Manchester City in izgubil z 0:2. Erling Haaland, ki je pred tem zapravil kar nekaj priložnosti, je po pritisku angleške ekipe zadel z glavo v 47. minuti. Nov gol za končni izid je dodal v prvi minuti sodniškega dodatka, kar je bil njegov 59. gol na 59. tekmi v Ligi prvakov.

Porto - Manchester City FOTO: AP

Borussia Dortmund je proti Villarrealu slavila s 3:2. Renato Veiga je v 53. minuti dosegel avtogol, Santiago Mourino pa je v 66. minuti izenačil. Serhou Guirassy je domačim rumeno-črnim v 80. minuti priigral novo vodstvo, v 85. pa je z bele pike še potrdil zmago. Isti igralec je za končni izid v 93. minuti dosegel še avtogol.

Borussia Dortmund - Villarreal FOTO: AP

Club Brugge je na uvodni tekmi igral brez mladega Slovenca Tiana Naija Korena, ki pa se je pred tem izkazal v mladinski Ligi prvakov in vrstnikom iz Aston Ville nasul tri zadetke ob zmagi s 5:3. Člani so bili manj uspešni. Hugo Vetlesen v 19. in Nicolo Tresoldi z bele pike v 61. minuti sta zadela za domače, John McGinn (11.), Emilano Buendia (22.) in Nicolas Jackson (43.) pa za gostujočo zmago z 2:3.

Lille je pričakal seviljski Betis in izgubil z 2:3. Ethan Mbappe je pri domačih v 53. minuti dobil rdeči karton, a takrat so Španci že vodili s končnim izidom, pri čemer je Marc Bartra zadel dvakrat. V Atenah je AEK opravil z avstrijskim predstavnikom iz Linza. Razvan Marin pa je bil edini strelec na tekmi, ko je zadel v 21. minuti.

Liga prvakov, prvi krog, torek, 8. 9. 2026, izidi:

AEK Atene - Lask Linz 1:0 (1:0) Club Brugge - Aston Villa 2:3 (1:3) Borussia Dortmund - Villarreal 3:2 (0:0) Porto - Manchester City 0:2 (0:0) Lille - Real Betis 2:3 (2:1) Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)