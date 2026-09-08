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Liga prvakov

Haaland dvakrat za zmago sinje modrih, uspešni tudi Borussia in Aston Villa

Porto, 08. 09. 2026 23.00 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Porto - Manchester City

Na Kanalu A in VOYO smo pospremili zmago Real Madrida z 2:1 proti Interju, pestro pa je bilo tudi drugod po stari celini. Manchester City je v gosteh pri Portu slavil z 0:2, Borussia Dortmund je Villarreal ugnala s 3:2, uspešni pa so bili tudi Real Betis, AEK Atene in Aston Villa.

Porto je doma gostil favorizirani Manchester City in izgubil z 0:2. Erling Haaland, ki je pred tem zapravil kar nekaj priložnosti, je po pritisku angleške ekipe zadel z glavo v 47. minuti. Nov gol za končni izid je dodal v prvi minuti sodniškega dodatka, kar je bil njegov 59. gol na 59. tekmi v Ligi prvakov.

Porto - Manchester City
Porto - Manchester City
FOTO: AP

Borussia Dortmund je proti Villarrealu slavila s 3:2. Renato Veiga je v 53. minuti dosegel avtogol, Santiago Mourino pa je v 66. minuti izenačil. Serhou Guirassy je domačim rumeno-črnim v 80. minuti priigral novo vodstvo, v 85. pa je z bele pike še potrdil zmago. Isti igralec je za končni izid v 93. minuti dosegel še avtogol.

Borussia Dortmund - Villarreal
Borussia Dortmund - Villarreal
FOTO: AP

Club Brugge je na uvodni tekmi igral brez mladega Slovenca Tiana Naija Korena, ki pa se je pred tem izkazal v mladinski Ligi prvakov in vrstnikom iz Aston Ville nasul tri zadetke ob zmagi s 5:3. Člani so bili manj uspešni. Hugo Vetlesen v 19. in Nicolo Tresoldi z bele pike v 61. minuti sta zadela za domače, John McGinn (11.), Emilano Buendia (22.) in Nicolas Jackson (43.) pa za gostujočo zmago z 2:3.

Preberi še Koren eksplodiral v prvem krogu mladinske Lige prvakov

Lille je pričakal seviljski Betis in izgubil z 2:3. Ethan Mbappe je pri domačih v 53. minuti dobil rdeči karton, a takrat so Španci že vodili s končnim izidom, pri čemer je Marc Bartra zadel dvakrat. V Atenah je AEK opravil z avstrijskim predstavnikom iz Linza. Razvan Marin pa je bil edini strelec na tekmi, ko je zadel v 21. minuti.

Preberi še Real sezono v Ligi prvakov odprl z zmago nad Interjem

Liga prvakov, prvi krog, torek, 8. 9. 2026, izidi:

AEK Atene - Lask Linz 1:0 (1:0)

Club Brugge - Aston Villa 2:3 (1:3)

Borussia Dortmund - Villarreal 3:2 (0:0)

Porto - Manchester City 0:2 (0:0)

Lille - Real Betis 2:3 (2:1)

Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)

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nogomet liga prvakov prvi krog

Real sezono v Ligi prvakov odprl z zmago nad Interjem

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