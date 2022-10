Haaland: Moja prehrana? Tega vi ne jeste ...

Norvežan Erling Haaland je brez zadržkov razkril nekaj svojih ključnih prehranskih navad. "Pijem zgolj in samo posebno filtrirano vodo in jem živalska jetra in srce," je ustreli iz prve in otoškim medijem razložil ... "Vem, tega na Otoku večinoma ni v ponudbi in na jedilniku, jaz pa brez tega ne morem živeti. Verjamem, da vi tega ne jeste, toda jaz skrbim za svoje telo. Menim, da je prehranjevanje s kvalitetno lokalno hrano ključno za zdravje in počutje človeka, še posebej vrhunskega športnika." Norvežan je daleč od vegetarijanstva ... "Ljudje pravijo, da je meso škodljivo, da je potrebno spremeniti prehranske navade in umakniti meso z jedilnika. Toda jaz vas vprašam, katero meso je škodljivo? Tisto, ki ga ponujajo v verigah hitre hrane, prav gotovo. Toda meso, ki prihaja od lokalno vzgojene krave, ki se prehranjuje s svežo travo, to je povsem nekaj drugega. Jaz jem zgolj srce in jetra," je Otočanom poudaril 23-letni Norvežan.